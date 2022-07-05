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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Kurban Bayramı hareketliliği

05.07.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin tercih ettiği otogarda yolcu yoğunluğu oluşmaya başladı - Pertevniyal Altuntaş: - "Üç firmaya sordum yer bulamadım. Kardeşime söyleyeceğim. Bir şekilde gideceğim"

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı tatilinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak ilan edilmesinin ardından kentteki otogarlar ve yollarda hareketlilik başladı.

Talep nedeniyle internet üzerinden otobüs bileti satın almakta zorlanan vatandaşlar, ek seferlerle seyahat için otobüs firmalarıyla görüşerek yer aramaya başladı.

Bayram tatili için bugünden yola çıkmak isteyenler nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik yaşanmaya başladı.

Bazı otobüs firmaları artan yoğunluğu da göz önüne alarak ek sefer düzenledi.

Tatil için memleketi Malatya'ya gitmek isteyen Pertevniyal Altuntaş, basın mensuplarına, internet üzerinden bilet bulamadığı için otogara geldiğini söyledi.

Altuntaş, memlekete gitmek için otobüs aradığını dile getirerek, "Uçak bileti bulacağım, bulamazsan beni Malatya'ya götürmelerini isteyeceğim. Üç firmaya sordum yer bulamadım. Kardeşime söyleyeceğim. Bir şekilde gideceğim." dedi.

Ramazan Özkılıç, tatilde Gaziantep'e gitmek için otogara geldiğini ve bilet aradığını belirtti.

Bilet bulmaya çalıştığını anlatan Özkılıç, "Arife günü için de yer bulamadık. Söylüyoruz, arkadaşlar bilet bulmaya çalışıyor." diye konuştu.

- "Talep var ama sefer düzenleyemiyoruz"

Otobüs firması çalışanı Orhan Gür ise otobüs seferlerini geçmiş yıllara göre azalttıklarını söyledi.

Yolcuların bu nedenle yer bulamadığına değinen Gür, "Ardahan'a bir sefer düzenliyoruz. Geçen sene her gün çift sefer yapıyorduk ve dolu oluyordu. Bu sene de dolar ama karşı taraftan çok gelen olmadığı için sefer yapamıyoruz. Talep var ama sefer düzenleyemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakarya'ya gitmek için ailesiyle otogara gelen Efe Yılmaz, ailece tatil heyecanı yaşadıklarını anlattı.

Biletlerini rahat şekilde bulduklarını kaydeden Yılmaz, "Bileti babamız buldu. Uzak yerlere gitmek isteyen akrabalarımız da var ama fiyatlardan dolayı gidemiyorlar. Biz gidiyoruz, tatilde her yeri gezeceğiz. İstanbul'a dönmeyi düşünmüyoruz." şeklinde konuştu.

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Esenler bilet yoğunluk

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:32
Sabah
05:31
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Salı

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
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