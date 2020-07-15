SİVAS (AA) - Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Sivas'ta, Atatürk Kongresi Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, diğer il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Vali Ayhan, burada yaptığı konuşmada, tarih boyunca nice ihaneti feraset, cesaret ve fedakarlığı ile aşan milletin, siyasi tarihinin en büyük ihanetlerinden biri olan FETÖ'nün yaşattığı bu günü de unutmayacağını ve unutturmayacağını söyledi.

Bu millete, onun bütün değerleriyle birlikte sembolü olan bayrağına düşmanlık edenlerin, bin yıl boyunca her zaman hak ettikleri cevabı aldıklarını, bundan sonra da almaya devam edeceklerini vurgulayan Vali Ayhan, "Devletimizin tüm organları ve yetkilileriyle, bu şarlatan ve millet düşmanına, FETÖ’nün tüm mensuplarına karşı mücadelemiz sonuna kadar kararlı bir şekilde devam edecektir." dedi.