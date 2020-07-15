AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "FETÖ, eğer darbe girişiminde başarılı olsaydı Türkiye'de taş üstünde taş bırakmayacak, bizi idam edecekler belki de sürgüne gönderecelerdi. O yüzden onlara fırsat vermeyerek gücümüzü gösterdik. İnşallah yakın bir zamanda da Ayasofya'da da namaz kılacağız. O gün direnmeseydik bunları gerçekleştiremeyecektik. Bu milletin özgürleştiğinin bir ifadesi de budur." dedi. Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi. Alaaddin Tepesi'nde bulunan Sultanlar Türbesi'nin avlusunda gerçekleştirilen tören, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının gösterisiyle başladı. Ardından, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminde vatan için canını feda eden edenler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Leyla Şahin Usta, gelecek yıl bu bayramı daha coşkulu kutlama temennisinde bulundu. 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin amacının, Türkiye'nin, çevresindeki ülkeler gibi parçalanmasını sağlamak olduğunu belirten Usta, "Bunu başaramamalarının sebebi, kefenini giyenler, canını ortaya koyan bir millet ve onun önünde giden bir lidere sahip olmamızdandır. Onlar zannetti ki herkes bir köşeye kaçıp gidecek. Ama hesap ettikleri gibi olmadı. Tanklar, toplar, tüfekler susturuldu. Atılan bombalar şehit vermemize sebep oldu ama asıl canı çıkarılan FETÖ ile arkasındaki güçler oldu." diye konuştu.

Usta, o gece, bu milletin prangalara vurulamayacağını ve teslim olmayacağını tüm dünyanın gördüğünü aktardı. Türkiye'nin sahadaki gücünü artık dünyaya gösterdiğini vurgulayan Usta, şunları kaydetti: "FETÖ, eğer darbe girişiminde başarılı olsaydı Türkiye'de taş üstünde taş bırakmayacak, bizi idam edecekler belki de sürgüne gönderecelerdi. O yüzden onlara fırsat vermeyerek gücümüzü gösterdik. İnşallah yakın bir zamanda da Ayasofya'da da namaz kılacağız. O gün direnmeseydik bunları gerçekleştiremeyecektik. Bu milletin özgürleştiğinin bir ifadesi de budur. Bu gece bizim önümüze çıkanların bizi durduramadığı bir gecedir. Bu gece onurlu bir duruşun gösterildiği bir gecedir." Usta, üzerinden dört yıl geçmesine rağmen, mecliste üzerlerine atılan bombaları dün gibi hissettiğini, geçen sürenin 7 saat değil, 7 güne bedel olduğunu anlattı. Darbe girişiminin ardından yakalanan FETÖ mensuplarının, hayatlarının sonuna kadar bedel ödeyeceklerini dile getiren Usta, şöyle devam etti: "O gece, Cumhurbaşkanımız dik durmasaydı, belki bu günleri göremeyecektik. Bu hainlere ne mecliste, ne bürokrasimizde, ne ordumuzda var oluşlarına müsade etmeyeceğiz. Bunu da milletimizden aldığımız güçle yapacağız. Derdimiz sadece bu ülke değil, derdimiz bu dünya. Derdimiz Filistin'in özgürleşmesi, Suriye'deki savaşın bitmesi, Afganistan'daki çocukların gülmesi. Bunları bildikleri için bize fırsat vermek istemiyorlar ama biz bu günleri görebilmek için çabalayacağız."