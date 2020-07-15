YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

KONYA HABERLERİ  | 15.07.2020 23:45 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "FETÖ, eğer darbe girişiminde başarılı olsaydı Türkiye'de taş üstünde taş bırakmayacak, bizi idam edecekler belki de sürgüne gönderecelerdi. O yüzden onlara fırsat vermeyerek gücümüzü gösterdik. İnşallah yakın bir zamanda da Ayasofya'da da namaz kılacağız. O gün direnmeseydik bunları gerçekleştiremeyecektik. Bu milletin özgürleştiğinin bir ifadesi de budur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "FETÖ, eğer darbe girişiminde başarılı olsaydı Türkiye'de taş üstünde taş bırakmayacak, bizi idam edecekler belki de sürgüne gönderecelerdi. O yüzden onlara fırsat vermeyerek gücümüzü gösterdik. İnşallah yakın bir zamanda da Ayasofya'da da namaz kılacağız. O gün direnmeseydik bunları gerçekleştiremeyecektik. Bu milletin özgürleştiğinin bir ifadesi de budur." dedi.

Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Alaaddin Tepesi'nde bulunan Sultanlar Türbesi'nin avlusunda gerçekleştirilen tören, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının gösterisiyle başladı.

Ardından, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminde vatan için canını feda eden edenler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Leyla Şahin Usta, gelecek yıl bu bayramı daha coşkulu kutlama temennisinde bulundu.

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin amacının, Türkiye'nin, çevresindeki ülkeler gibi parçalanmasını sağlamak olduğunu belirten Usta, "Bunu başaramamalarının sebebi, kefenini giyenler, canını ortaya koyan bir millet ve onun önünde giden bir lidere sahip olmamızdandır. Onlar zannetti ki herkes bir köşeye kaçıp gidecek. Ama hesap ettikleri gibi olmadı. Tanklar, toplar, tüfekler susturuldu. Atılan bombalar şehit vermemize sebep oldu ama asıl canı çıkarılan FETÖ ile arkasındaki güçler oldu." diye konuştu.

Usta, o gece, bu milletin prangalara vurulamayacağını ve teslim olmayacağını tüm dünyanın gördüğünü aktardı.

Türkiye'nin sahadaki gücünü artık dünyaya gösterdiğini vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

"FETÖ, eğer darbe girişiminde başarılı olsaydı Türkiye'de taş üstünde taş bırakmayacak, bizi idam edecekler belki de sürgüne gönderecelerdi. O yüzden onlara fırsat vermeyerek gücümüzü gösterdik. İnşallah yakın bir zamanda da Ayasofya'da da namaz kılacağız. O gün direnmeseydik bunları gerçekleştiremeyecektik. Bu milletin özgürleştiğinin bir ifadesi de budur. Bu gece bizim önümüze çıkanların bizi durduramadığı bir gecedir. Bu gece onurlu bir duruşun gösterildiği bir gecedir."

Usta, üzerinden dört yıl geçmesine rağmen, mecliste üzerlerine atılan bombaları dün gibi hissettiğini, geçen sürenin 7 saat değil, 7 güne bedel olduğunu anlattı.

Darbe girişiminin ardından yakalanan FETÖ mensuplarının, hayatlarının sonuna kadar bedel ödeyeceklerini dile getiren Usta, şöyle devam etti:

"O gece, Cumhurbaşkanımız dik durmasaydı, belki bu günleri göremeyecektik. Bu hainlere ne mecliste, ne bürokrasimizde, ne ordumuzda var oluşlarına müsade etmeyeceğiz. Bunu da milletimizden aldığımız güçle yapacağız. Derdimiz sadece bu ülke değil, derdimiz bu dünya. Derdimiz Filistin'in özgürleşmesi, Suriye'deki savaşın bitmesi, Afganistan'daki çocukların gülmesi. Bunları bildikleri için bize fırsat vermek istemiyorlar ama biz bu günleri görebilmek için çabalayacağız."

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise 15 Temmuz destanında öncülük eden bu vesileyle şehadet şerbetini içen tüm şehitler için Allah'tan rahmet diledi.

Türk milletinin, hain darbe girişimine ağır bir sille vurarak alt etmeyi başardığını ifade eden Özkan, "Bu örgüt mensupları, devletin en önemli yerlerini ele geçirmek için senelerce çalışmışlardır. Bunu yaparken de takiyyeyi kullanmışlardır. Bunlar, 15 Temmuz gecesi hüsrana uğrayarak deşifre oldular." ifadelerini kullandı.

Vali Özkan, 15 Temmuz kalkışmasını püskürten en önemli etkeninin milletin inancı olduğunu, Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde destan yazmaya devam edececeğini belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Ziya Altunyaldız, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan ile Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik de birer konuşma yaptı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, gaziler ve davetliler katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni! Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni!
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:51
Sabah
05:34
Öğle
13:01
İkindi
16:53
Akşam
20:19
Yatsı
21:54

Konya Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Çalışkan Bozkır Eczanesi
Karatay
Karalar Eczanesi
Karatay
Aydınlık Eczanesi
Selcuklu
Çeşmeli Eczanesi
Selcuklu
Erol Can Eczanesi
Selcuklu
Nadir Eczanesi
Selcuklu
Nefes Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Konya'da fabrikada yemekten zehirlenen 97 işçi tedavi altına alındı

Konya'da fabrikada yemekten zehirlenen 97 işçi tedavi altına alındı

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.