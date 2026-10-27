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İsmail Kartal'ın istifa öncesi sözleri ortaya çıktı: "Artık psikolojim kaldırmıyor"

Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan İsmail Kartal'ın yapılan son toplantıda istifa kararı hakkında başkan Aziz Yıldırım'a söylediği sözler ortaya çıktı. TRT Spor'un haberinde Kartal'ın, "Artık psikolojim kaldırmıyor, kendimi de motive edemiyorum" dediği belirtildi.

İsmail Kartal'ın istifa öncesi sözleri ortaya çıktı: "Artık psikolojim kaldırmıyor"

Fenerbahçe'de, Galatasaray yenilgisi sonrası İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsmail Kartal ın istifa öncesi sözleri ortaya çıktı: "Artık psikolojim kaldırmıyor" 1

"KENDİMİ MOTİVE EDEMİYORUM"

TRT Spor muhabiri Doruk Tecimer'in haberine göre, kulüpte Başkan Aziz Yıldırım ile yapılan son toplantıda İsmail Kartal'ın sarf ettiği sözler de ortaya çıktı. İsmail Kartal'ın toplantıda Yıldırım'a; "Artık psikolojim kaldırmıyor, kendimi de motive edemiyorum. Kulübün de önünü açmak istiyorum. Hem benim hem de kulüp için hayırlısının bu olduğuna inanıyorum." dediği belirtildi.

İsmail Kartal ın istifa öncesi sözleri ortaya çıktı: "Artık psikolojim kaldırmıyor" 2

18 MAÇTA 9 GALİBİYET ALDI

Fenerbahçe'de 18 Haziran'da dördüncü kez teknik direktörlüğe getirilen 65 yaşındaki Kartal, bu dönemde 18 maçta takımının başında yer aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 9'u da Trendyol Süper Lig olmak üzere çıktığı 18 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

İsmail Kartal ın istifa öncesi sözleri ortaya çıktı: "Artık psikolojim kaldırmıyor" 3

İsmail Kartal, son olarak ligde dün oynanan ve 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde görev yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal fenerbahçe
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