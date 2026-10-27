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Sevdam Karadeniz reytinglerde sıfırı gördü! Final kararı kesinleşti

Meltem Akçöl ile Erdem Adilce’nin başrollerini paylaştığı Trabzon'da çekilen NOW'ın yeni dizisi Sevdam Karadeniz reytinglerde dibi gördü. İddialı başlayan ancak reytinglere yenik düşen Sevdam Karadeniz için final kararı kesinleşti.

Sevdam Karadeniz reytinglerde sıfırı gördü! Final kararı kesinleşti
Öznur Yaslı İkier

NOW'ın Mia Yapım imzalı yeni dizisi Sevdam Karadeniz sezona oldukça iddialı başlamıştı ancak yeni dizi reytinglerde istediği başarıyı bir türlü yakalayamadı.

Geçtiğimiz hafta reytingleri düşen Sevdam Karadeniz için final kararı alınmış ancak bu haftaki reytinglerle bir şans daha verilebileceği düşünülmüştü.

Sevdam Karadeniz reytinglerde sıfırı gördü! Final kararı kesinleşti 1

REYTİNGLERDE DİBİ GÖRDÜ

Sevdam Karadeniz'in umut bağlanan 3. bölümü Total'de 1,25 reytingle 23. sırada kalırken, AB grubunda 0,79 ile 30., ABC1'de ise 1,01 ile 27. sıraya yerleşti.

Bir önceki bölüme göre Total'de 0,59, AB'de 0,25 ve ABC1'de 0,57 puan kaybeden dizi, böylece AB'de 1'in altına inerek sıfırlı reytinge düşmüş oldu. Bu sonuç dizinin final kararını kesinleştirdi.

Sevdam Karadeniz reytinglerde sıfırı gördü! Final kararı kesinleşti 2

TARİH BELLİ OLDU

Sevdam Karadeniz dizisinin 2 Kasım Pazartesi akşamı 4. bölümüyle ekrana veda edeceği öğrenildi.

Sevdam Karadeniz'in final kararına sosyal medyada; 'Bir şans daha verin', 'Reyting hesabı yapmak için çok erken', 'Final olmasın' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
reyting Now Tv Sevdam Karadeniz
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