15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Bu örgütün devlet içinde yapılanmasını tamamladıktan sonra kendilerinden olmayan asker sivil bürokratlara, politikacılara yönelik olarak kumpaslar düzenleyerek bunların yerine kendi elemanlarını yerleştirme planını uygulamaya geçirdiğini ifade eden Işık, şunları kaydetti:

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yaptığı konuşmada, FETÖ denilen örgütün son yıllarda kurulmuş bir örgüt olmadığını, 12 Eylül 1980’den sonra her iktidarla işbirliği içinde gemisini yürüttüğü ve devlet içinde kadrolaştığını söyledi.

"17-25 Aralık 2013 tarihinde hükümete karşı operasyon yoklamasına girişmiş bunda başarılı olamamıştır. Yıl 2016'ya geldiğinde devlet içinde güç kaybetmeye başladıklarını, sıranın kendilerine geldiğini anladıklarında ise darbe girişimine kalkmışlardır. Fakat bunu yaparlarken bir şeyi göz ardı etmişlerdir. Türk halkının demokrasiye olan bağlılığını. Bunu hesaba katmamaları kendilerine çok pahalıya mal olmuştur. Örgütün gerçek yüzü halk tarafından görülmüş, bir daha itibar edilmeyecek şekilde tarihin tozlu sayfalarına süpürülüp atılmışlardır."

Etkinlik günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirler ile devam etti.

- Aksaray

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Türk milletinin içerisine işleyen bazı kavramların olduğunu söyledi.

Bu kavramların 7'den 70'e herkesin ruhuna işlediğini, bunlardan bir tanesinin Çanakkale ruhu olduğunu belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bütün olumsuzluklar sizinle ilgili olsa bile tüm dünya karşınızda da olsa sanki bir yerden komut gelmiş gibi bir anda ruhunuzdaki ve kalbinizdeki bayrak sevginiz ortaya çıkar. 15 Temmuz kalkışması haince bir kalkışmadır. Bir liderden gelen komutla hemfikir olan ve sokağa çıkan, bayrağını, namusunu ve şerefini korumak için bir milletin şahlanışının adıdır 15 Temmuz. Biz bugün burada tüm Aksaraylılar olarak 15 Temmuz hain kalkışma eylemini kınamak, şehitlerimizi yad etmek için ve gazilerimizi anmak için birlikte bulunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Cenabı Allah bu milleti her türlü musibetten, haince müdahalelerden korusun ve muhafaza etsin."