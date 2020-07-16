GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'teki camilerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sela okundu.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında alanda ve kentteki tüm camilerde sela okudu.

Vatandaşlar, sela sonunda yapılan duaya eşlik etti.

- Şanlıurfa

Arkeoloji Müzesi önündeki meydanda düzenlenen etkinlikler kapsamında 15 Temmuz'da şehit olan Şanlıurfalı şehitler Mustafa Direkli, Ümit Yolcu, Mehmet Şefik Şefkaltioğlu, İbrahim Halil Yıldırım ve Suat Aloğlu'nun biyografileri okundu.

Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve siyasi partilerin il başkanları, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ilahiler seslendirildi, İl Müftülüğünce kentteki tüm camilerde sela okundu.

- Malatya

15 Temmuz Millet Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katılan çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla tek yürek oldu.