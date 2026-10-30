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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası kesildi! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'un cezaları belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin ardından PFDK'nın açıkladığı kararlar gündem oldu. İki kulübe milyonluk para cezaları kesilirken Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown başta olmak üzere isimlere verilen men cezaları da dikkat çekti.

Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası kesildi! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'un cezaları belli oldu
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), karşılaşmaya ilişkin cezaları duyurdu. Kurulun açıkladığı kararlarda iki kulübe de yüksek miktarda para cezası verilirken, futbolcular ve kulüp görevlileri hakkında da yaptırımlar uygulandı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI VE ARCHIE BROWN'IN CEZASI

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası kesildi! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown un cezaları belli oldu 1

PFDK'nın kararına göre Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, 2 maç men ve 67 bin TL para cezasına çarptırıldı. Fenerbahçeli Archie Brown'a ise 3 maç men ve 100 bin TL para cezası verildi.

Galatasaray Kulübü görevlisi Serhat Doğan hakkında da 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası uygulanmasına karar verildi.

MİLYONLUK CEZA

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası kesildi! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown un cezaları belli oldu 2

Derbinin ardından kulüplere verilen para cezaları da belli oldu. PFDK, Galatasaray'a 2 milyon 120 bin TL para cezası verirken Fenerbahçe'ye kesilen ceza 1 milyon 277 bin TL olarak açıklandı. Böylece iki kulübe verilen toplam para cezası 3 milyon 397 bin TL'ye ulaştı.

İŞTE PFDK KARARLARI AÇIKLAMASI

6- GALATASARAY A.Ş.’nin, 26.10.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜNÜ 105, 106, 107, 108, 204, 205, 206, 207, 406, 407, 408, 409, DOĞU TRİBÜNÜ 102, 111, 112, 113, GÜNEY TRİBÜNÜ 119, 120, 422, 423, 424, BATI TRİBÜNÜ 102, BATI VIP TRİBÜN BLOK VIP 100 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 560.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, refakatçi çocuk sayısının seremoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla olmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1. maddesi uyarınca 500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin,müsabakadan ihraç edilmiş futbolcusunun karma alanda açıklama yapmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, skorboardda misafir takımın TFF’ye tescil edilmemiş logosunun kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI ’nın, kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 67.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü SERHAT DOĞAN’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü SERHAT DOĞAN ’ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 26.10.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 418, 419, 420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 560.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 87.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, müsabakadan ihraç edilmiş futbolcusunun karma alanda açıklama yapmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ARCHIBALD NORMAN BROWN ’un, kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi AHMET AYTAR’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Derbi son dakika fenerbahçe galatasaray Archie Brown
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