15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

"Türk tarihi, var olduğu günden beri şan ve şerefle doludur. Yeryüzünde emin olun Türk milleti kadar şerefli, asil bir millet yoktur. Bu millet asaletiyle tarihte var olduğu günden beri nam yapmış, hep millet ve insanlığa adalet, merhamet, insanlık götürmüş bir millettir. Bu millet mazlumların, gariban ve zulme uğrayanların sığınağıdır. Onun için 15 Temmuz önemli ve kıymetlidir. Onun için 15 Temmuz'un üzerimize yüklediği sorumluluğun bilincinde olabilmek önemlidir."

Türk milletinin birlik ve beraberliğini ebediyete kadar daim olması temennisinde bulunan Vali Kaldırım, şu ifadeleri kullandı:

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da zor bir coğrafyada yaşandığını söyledi.

"Dünya kurulduğundan beri doğruların olduğu kadar hainler de kötüler de var." diyen Atalay, şunları kaydetti:

"Şu anda Kovid-19 diye bir mikropla uğraşıyoruz. Esas bir mikrop var, kötülük mikrobu. Kötülük mikrobu insana bulaştığı zaman o gözle bakmaya devam ederler. Onun için bu kötülük mikrobuna bulaşanlarla aramıza mesafe koymak lazım. Esas tehlikeli onlar. Bu vatan, ülke bizim. Bu ülkede yaşıyoruz, herkes zamanı geldiği, ömrü bittiği zaman gidiyor. Onun için bu süreci düzgün geçirmek lazım. Ben bu ülkede doğmaktan, Müslüman, Sakaryalı, işçi ve işçilerin başı olmaktan cenabı Allah'a hamdediyorum."

- "Silahları bize doğrulttuklarını görmüştüm"

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül de 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü münasebetiyle bir araya geldiklerini söyledi.

15 Temmuz'un Türk tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Bülbül, "Bu hain darbe girişiminin olduğu geceyi farklı şekilde tarif etmeye çalışanlar, 'tiyatro, kontrollü darbe' diyenler olsa da o gece Türk milletinin, devletinin topyekün kıyama geçtiği ve hain yapılara karşı, arkasındaki emperyalist emellere karşı 'Buradayız, vatanımızı ve milletimizi kimseye peşkeş çekmeyeceğiz' dediği ve o kararlılığı ortaya koyduğu geceydi." diye konuştu.