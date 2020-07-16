YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde birlik ve beraberliğini gösterdi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde birlik ve beraberliğini gösterdi

BİLECİK HABERLERİ  | 16.07.2020 12:10 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde birlik ve beraberliğini gösterdi.Osmaneli’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri tüm siyasi parti temsilcileri, kamu ve özel sektör yöneticileri,sivil toplum örgütleri, muhtarların ve büyük bir kalabalıkla kutlandı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde birlik ve beraberliğini gösterdi.
Osmaneli’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri tüm siyasi parti temsilcileri, kamu ve özel sektör yöneticileri,sivil toplum örgütleri, muhtarların ve büyük bir kalabalıkla kutlandı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle maske,temizlik ve sosyal mesafeye uygun olarak yapılan programlarda en büyük özellik tüm siyasi partilerimizin, belediye meclis ve il genel meclis üyelerinin programlara iştirak etmesiydi. Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçe başsavcısı,emniyet müdürü,jandarma komutanı ve tüm bürokrasi de programlara katıldı.
Bilecik Şeyh Edebali Tasavvuf Müziği Korosunun da renk kattığı törenlerde, Belediye Başkanı Münür Şahin ve Kaymakam Naif Yavuz birer konuşma yaparak 15 Temmuz’un önemini belirttiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor

Besni’de 15 Temmuz etkinliği

Besni’de 15 Temmuz etkinliği

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Bilecik Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:47
Sabah
05:37
Öğle
13:11
İkindi
17:07
Akşam
20:35
Yatsı
22:17

Bilecik Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Itır Eczanesi
Bozuyuk
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Esin Eczanesi
Sogut
Dolunay Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

AFAD İl Müdürü Demirel’den İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

AFAD İl Müdürü Demirel’den İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Korona virüsüyle mücadele kapsamında yeni alınan tedbirler işletmecilere tebliğ edildi

Korona virüsüyle mücadele kapsamında yeni alınan tedbirler işletmecilere tebliğ edildi

Bozüyük’te LGS sınavı sorunsuz olarak tamamlandı

Bozüyük’te LGS sınavı sorunsuz olarak tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.