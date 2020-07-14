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15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü Satranç turnuvası

MALATYA HABERLERİ  | 14.07.2020 14:24 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü Satranç Turnuvası, bir çok ille aynı anda Malatya’da yapılacak.Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü Satranç Turnuvası, 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 19:00 da Online olarak Chess.com platformunda gerçekleştirilecektir.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü Satranç turnuvası

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü Satranç Turnuvası, bir çok ille aynı anda Malatya’da yapılacak.
Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü Satranç Turnuvası, 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 19:00 da Online olarak Chess.com platformunda gerçekleştirilecektir. Turnuvaya katılmak için önceden chess.com sitesine üye olmak gerekir. Sitedeki kullanıcı adı ile turnuva başlama saati olan saat 18:00 de yeniden kayıt yapmayanların kayıtları silinir. Her kategoride dereceye giren ilk 3 sporcuya madalya verilecektir. Düşünme süresi 3’+2’’ tempoda oynanacaktır" denildi.
Detaylı bilginin federasyonun internet sitesinden öğrenilebileceği belirtildi.

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Akşam
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Malatya Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

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Betül Eczanesi
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Büşra Tan Eczanesi
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Ebru Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
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