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Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkaran Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano karşılaşmanın ardından konuştu. Fenerbahçe derbisi sonrası sahaya çıkmanın tehlikesine dikkat çeken İtalyan çalıştırıcı, içindeki ukdeyi de açıklayarak dikkat çekti.

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı!
Emre Şen

Trendyol Süper Lig’de 5. haftanın açılış mücadelesinde sahasında Erzurumspor FK’yi konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-0’lık net bir skorla galip ayrılarak üst üste 3. zaferine imza attı. Siyah-beyazlı formayla galibiyet serisini sürdüren İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR MAÇTI, DERBİ SONRASI KOLAY OLMUYOR"

Vincenzo Italiano dan Fenerbahçe itirafı! 1

Fenerbahçe derbisinin ardından bu karşılaşmaya aynı motivasyonla çıkmanın zorluğunu vurgulayan Vincenzo Italiano, "Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Çok tehlikeli bir maçtı. Derbi sonrası o motivasyonu, açlığı yakalamak kolay olmuyor. Geçen hafta yaşadığımız delilikti, çılgınlıktı. Maça iyi başladık ve kendimizi gösterdik. İkinci yarıda oyun daha sakin geçti. Önemli olan kazanmak. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Bugün iyi iş çıkardık" şeklinde konuştu.

"ALANYASPOR MAÇI İÇİMDE KALDI"

Vincenzo Italiano dan Fenerbahçe itirafı! 2

Ligin ilk haftalarında puan kaybettikleri Alanyaspor mücadelesine de değinen deneyimli çalıştırıcı, o maçın içsel bir ukde olarak kaldığını ifade etti. Italiano, "Alanya ve bugünkü maç arasındaki farklılık, bugün golü daha erken bulduk. Rakip savunmayı daha erken açtık. Alanyaspor'un da farklı bir stratejisi vardı o maçta. O maç için üzgünüm. O maçta puan alsaydık şu anda farklı şeyler konuşabilirdik. O benim için de içimde kaldı biraz" dedi.

"HER GEÇEN GÜN DAHA DA GELİŞİYORUZ"

Vincenzo Italiano dan Fenerbahçe itirafı! 3

Takımının gidişatından ve gelişim sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İtalyan teknik adam, "Her geçen gün daha da gelişiyoruz, bunu görüyoruz. Farklı savunmalara karşı oynadıkça bunlara alışıyoruz ve gelişiyoruz. Daha da çalışmamız gerekiyor. Mutluyum şu anda" diyerek sözlerini noktaladı.

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MS
Beşiktaş Beşiktaş
3 - 0
Erzurumspor FK Erzurumspor FK

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe Vincenzo Italiano
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