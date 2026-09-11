Şarkıcı Nev entübe edildi! Son sağlık durumu açıklandı

Ünlü şarkıcı Nev’den gelen haber sevenlerini endişelendirmişti. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen 57 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Nev’in sosyal medya hesabından menajeri İlker Ercan imzasıyla yayımlanan açıklamada, sanatçının 3 Eylül’de bilinç kaybı yaşadığı belirtildi.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Nev'de çoklu organ yetmezliği tespit edildiği ve sanatçının entübe edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde sanatçımız Nev'in sağlık durumu hakkında sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarda gerçeği yansıtmayan, doğruluğu teyit edilmemiş birçok paylaşım ve bilgi dolaşıma girmiştir. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve doğru bilgilendirme yapmak amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duyduk.

3 Eylül tarihinde, sanatçımız Nev, bilinç kaybı nedeniyle hastanemizin acil servisine getirilmiştir. Yapılan ilk müdahalenin ardından entübe edilerek gerekli tetkik ve tedavileri başlatılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çoklu organ yetmezliği tespit edilmesi üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takibe alınmıştır."

ENTÜBEDEN ÇIKARILDI

Açıklamada yüreklere su serpen gelişmeye de yer verildi. Nev’in entübe sürecinden başarıyla çıkarıldığı ancak tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği bildirildi.