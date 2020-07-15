YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu yapıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.07.2020 11:23 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu 30 sporcunun katılımıyla yapıldı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yanında bulunan alanda yapılan koşuya 15 kız ve 15 erkek sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu 30 sporcunun katılımıyla yapıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yanında bulunan alanda yapılan koşuya 15 kız ve 15 erkek sporcu katıldı. Bin metrelik yarışta sporcular dereceye girebilmek için büyük gayret sarf etti. Yarışma hakkında bilgiler veren Filiz Koltuk Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Koordinatörü; "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yapmış olduğumuz bin metrelik atletizm müsabakalarımızı sonuçlandırdık. Pandemiden dolayı sembolik olarak gerçekleştirdiğimiz müsabakamıza 15 kız 15 erkek sporcumuz katıldı. Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından günün anlam ve önemine binaen tişörtler dağıtıldı. Sporcularımıza madalyalarını vererek uğurladık" dedi.
Yarışın ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yeni evlerine kavuştular

Yeni evlerine kavuştular

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Yenilenen caddeler hem estetik hem konfor kazanacak

Yenilenen caddeler hem estetik hem konfor kazanacak

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:33
Sabah
05:19
Öğle
12:49
İkindi
16:43
Akşam
20:10
Yatsı
21:48

Kayseri Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uzunlulu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kayserispor’a taraftar morali

Kayserispor’a taraftar morali

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Talas Belediyesi’nin farklı uygulamalarına bir yenisi daha eklendi

Talas Belediyesi’nin farklı uygulamalarına bir yenisi daha eklendi

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.