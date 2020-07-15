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15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 15.07.2020 12:19 | Son Güncelleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi fuaye alanında kurulan serginin açılışı yapıldı. Fotoğraf sergisinin açılışına Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun, Üniversite Senatosu üyeleri ile akademik ve idari personel katıldı. Sergide, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişimi esnasında objektiflere yansımış 40 fotoğraf yer alıyor.

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