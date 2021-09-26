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15 Temmuz gazisi Gümüş dünya evine girdi

26.09.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah törenine telefon bağlantısıyla katılarak çifte mutluluklar diledi

15 Temmuz gazisi Ahmet Gümüş, hayatını Şeyma Ürdündül ile birleştirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı önünde vurularak ağır yaralanan ve tedavisinin ardından büyük oranda sağlığına kavuşan Gümüş ile Ürdündül'ün nikah töreni, Sakalar Elmalı Bahçe Nikah Sarayı'nda yapıldı.

Çiftin nikah şahitliğini eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile 15 Temmuz Gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan üstlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nikah törenine telefon bağlantısıyla katılarak, çifte mutluluklar diledi.

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