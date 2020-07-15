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15 Temmuz gazisi Hilmi Çetin darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını unutamıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.07.2020 12:22 | Son Güncelleme

Gaziantepli gazi Hilmi Çetin: - "15 Temmuz darbe girişiminin ardından 4 yıl geçti ve halen bugün gibi sanki. Halen o heyecanı yaşıyorum" - "Allah tekrar o günleri yaşatmasın ama yine olsa yine sokağa çıkarım. Vatanım ve bayrağım için her zaman hazırım"

GAZİANTEP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında yaralanan gazi Hilmi Çetin, vatanını ve bayrağını korumak için her zaman hazır olduğunu belirtti.

Aydın'da yaşayan ve baba ocağı Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ziyarete gelen gazi Çetin, 15 Temmuz hain kalkışmasında yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

Çetin, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi çalışmak için İstanbul'a gittiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıktığını söyledi.

Sokağa indikten sonra darbeci askerlerin kapattığı köprüye kadar yürüdüğünü ifade eden Çetin, "15 Temmuz darbe girişiminin ardından 4 yıl geçti ve halen bugün gibi sanki. Halen o heyecanı yaşıyorum. İlk yaralanan ve gazi olanlardan birisiyim. Çok şükür gazi olarak hayattayım." dedi.

Çetin, devletini, milletini ve bayrağını seven biri olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Devletim, milletim adına yine aynı durum olsa yine sokağa çıkarım. O gece, tekbirler getirerek köprüye yürüyerek geldik. Oradaki darbeci askerlere 'neden bize silah sıkıyorsunuz, neden böyle yapıyorsunuz, burası Türkiye, bizi kimse bölemez' diye ikazda bulunmamıza rağmen üzerimize seri şekilde ateş açtılar."

Darbeci askerlerin kurşunlarıyla yaralandığını anlatan Çetin, "Çok şükür biz ne bu ülkeyi böldürdük ne de bu bayrağı indirttik. Her daim başı dik olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni savunduk. Şehit olan arkadaşlarım var. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Allah tekrar o günleri yaşatmasın ama yine olsa yine sokağa çıkarım. Vatanım ve bayrağım için her zaman hazırım." diye konuştu.

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