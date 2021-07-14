15 Temmuz hain darbe girişiminde bir kardeşi şehit bir kardeşi gazi olan Okan Esen Türkiye'nin hiçbir güce boyun eğmeyeceğini belirtti

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla İstanbul Çengelköy'de darbecilere karşı direnmek için çıktığı sırada bir kardeşi şehit, diğer kardeşi gazi olan Okan Esen, hain darbe girişimini unutamıyor.

FETÖ darbe girişiminin olduğu yıl Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde bir fabrikada çalışan Kahramanmaraşlı Gökhan Esen (36), Çengelköy'de annesi Gülperi Esen ile yaşayan kardeşi Volkan Esen'i (29) bayram izni dolayısıyla ziyarete gitti.

Televizyonda hareketliliğin yaşandığı haberini izleyen iki kardeş Gökhan ve Volkan Esen kardeşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Meydanlara çıkın" çağrısı üzerine, Ataşehir'de yaşayan ağabeyi Okan Esen ile telefonda görüşerek sokağa çıktılar.

Çengelköy Meydanı'nda darbecilere karşı direnmeye giden kardeşlerden Volkan Esen, darbecilerin ateş etmesi sonucu bacağından yaralandı. Bir yakını ile kardeşini hastaneye gönderen Gökhan Esen ise Çengelköy karakolu önünde devam eden çatışmada ağır yaralandı, etraftakilerce hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir'den yola çıkan Okan Esen ise bir süre haber alamadığı kardeşlerinin izine Ümraniye Devlet Hastanesinde rastladı.

Hastanede iki kardeşinin de ameliyata alındığını öğrenen ağabey, bir kardeşine kavuşurken diğer kardeşinin ise şehit olduğu haberini aldı.

Ağabey Okan Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hainlere karşı her zaman dimdik ve onların karşısında olduklarını söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Çengelköy'de yaşanan olaylarda iki kardeşinin de hainlerin silahlarından çıkan kurşunların hedefi olduğunu ifade eden Esen, bir kardeşinin şehit, bir kardeşinin de gazi olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin hiç bir güce boyun eğmeyeceğini vurgulayan Esen, şunları kaydetti:

"Allah kardeşime gani gani rahmet eylesin. Tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Kardeşimin şehitliği ve diğer kardeşimin gaziliği bizim için gurur. Acımız dinmez, tarifi yok ama bir gurur taşıyoruz. Şehitlik ve gaziliğin verdiği bir gurur ve onur var. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Çengelköy'de yaşanan olaylarla ilgili yargılamalarda gerek şehit olan kardeşim, gerek gazi olan kardeşimin taraf olduğu dosyalarda gereken ceza devlet tarafından verildi.

Ağırlaştırılmış müebbetler verildi. Gerekli yargılamanın, gerekli cezaların verildiğine inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte inşallah böyle şeyler yaşanmaz da millet de karşı karşıya kalmaz. Kendi silahını kendisine doğrultmaz. Eğer ki böyle şeyler yaşanırsa biz her zaman buradayız."

