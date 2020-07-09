YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. 15 Temmuz klibine yoğun ilgi

15 Temmuz klibine yoğun ilgi

MALATYA HABERLERİ  | 09.07.2020 14:44 | Son Güncelleme

15 Temmuz demokrasi günü yıldönümü yaklaşırken, Malatya İnönü Üniversitesi tarafından 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına yapılan "15 Temmuz Marşı; Uyandı Bir Millet” isimli klip, sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.

15 Temmuz klibine yoğun ilgi

15 Temmuz demokrasi günü yıldönümü yaklaşırken, Malatya İnönü Üniversitesi tarafından 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına yapılan "15 Temmuz Marşı; Uyandı Bir Millet” isimli klip, sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, sosyal medyasında yaptığı paylaşımda, “Söz ve müziği Prof. Dr. Ersan Çiftçi (Kültür Arş. Merkez Md.) hocamıza ait "15 Temmuz marşı; Uyandı Bir Millet” klibini yapanlara teşekkür” ifadelerini kullandı. İnönü Üniversitesi Kültür Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof.Dr. Ersan Çiftçi’nin bestelediği marş, ilk olarak 30 Ekim 2019 tarihinde İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde, 140 kişilik İnönü Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Programı Orkestra ve Korosu seslendirmişti. 15 Temmuz şehitleri anısına bestelenen marş daha sonra klip haline getirilerek, sosyal medyada yayınlanmaya başladı.
15 Temmuz demokrasi günü yıldönümü öncesinde ise klip, en çok izlenen videolar arasına girmeyi başardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinden çıktı! 1 metre boyunnda Evinden çıktı! 1 metre boyunnda
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Kırşehir’de deprem

Kırşehir’de deprem

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Malatya Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:17
Sabah
05:04
Öğle
12:37
İkindi
16:30
Akşam
20:00
Yatsı
21:39

Malatya Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Ahmet Eken Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Nezih Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Zeynep Yılmaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Çaldığı inşaat malzemelerini evinde kullanmış

Çaldığı inşaat malzemelerini evinde kullanmış

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri İtfaiye Kurtardı

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri İtfaiye Kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.