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15 Temmuz Kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı

AYDIN HABERLERİ  | 15.07.2020 20:10 | Son Güncelleme

Aydın Valiliği tarafından Aydın’da gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı.15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümünü dolayısıyla Aydın Valiliği tarafından bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği tarafından Aydın’da gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı.
15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümünü dolayısıyla Aydın Valiliği tarafından bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında Atatürk Kent Meydanı’ndaki kutlama alanında tüm hazırlıklar tamamlandı. Kutlama alanı sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenirken, alana girişlerde el dezenfektanı stantları kuruldu. Sosyal mesafe kurallarına göre birer metre aralıkla yerleştirilen sandalyelere Aydın Valiliği tarafından vatandaşlar için Türk Bayrağı ve bilgilendirme broşürlerinin olduğu çantalar bırakıldı. Saat 21.00’de başlayacak olan etkinlikler saat 00.00’da son bulurken, birçok Aydınlı vatandaş sabaha kadar temsili olarak nöbet tutacak.
Güvenlik önlemleri alındı
15 temmuz kutlamaları kapsamında Covid-19 pandemisi dolayısıyla gerekli önlemler alınırken emniyet ekiplerince güvenlik önlemleri de alındı. Kutlama alanına belirlenen noktalardan girişler gerçekleştirilirken, protokol alanı ve sahne içerisinde polis köpekleri ile arama çalışmaları yapıldı.

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İmsak
04:08
Sabah
05:52
Öğle
13:20
İkindi
17:12
Akşam
20:38
Yatsı
22:14

Aydın Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Menderes Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
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