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Herkes Türk futbolundaki skandalları konuşurken TFF boş durmadı! 7 takıma puan silme cezası

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yaptığı incelemeler sonucunda eksikliklerini gideremeyen 7 kulübe puan silme cezası uyguladı. Yapılan değerlendirmelerde Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'deki kulüplerin lisans durumları da netleşti.

Herkes Türk futbolundaki skandalları konuşurken TFF boş durmadı! 7 takıma puan silme cezası
Emre Şen

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi çerçevesindeki son değerlendirmelerini tamamladı. Kurul; Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig kulüplerinin başvurularını sportif, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler doğrultusunda inceledi. Yapılan incelemeler neticesinde lisans almaya hak kazanan kulüpler ilan edilirken, kriterleri yerine getiremeyenler için yaptırımlar devreye sokuldu.

LİSANS ALAN KULÜPLER AÇIKLANDI

Herkes Türk futbolundaki skandalları konuşurken TFF boş durmadı! 7 takıma puan silme cezası 1

Kurul kararlarına göre Süper Lig'den Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Kocaelispor; 1. Lig'den Bandırmaspor, Bursaspor ile Metro Holding Kayserispor ulusal lisans almaya hak kazandı. Nesine 2. Lig'de ise Ankaraspor, Eforçay Erbaaspor, Erzincan Futbol Yatırımları A.Ş., Fethiyespor, Güzide Gebze Spor Kulübü, Ispaş Isparta 32 Spor Kulübü, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Menemen Futbol Kulübü, Sakaryaspor A.Ş., Seza Çimento Elazığspor ve Somaspor ulusal lisans alan ekipler arasında yer aldı.

7 KULÜBE PUAN SİLME CEZASI

Herkes Türk futbolundaki skandalları konuşurken TFF boş durmadı! 7 takıma puan silme cezası 2

Verilen süreler içerisinde gerekli eksiklikleri tamamlayamadığı tespit edilen Nesine 2. Lig temsilcileri Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK, Adana Demirspor A.Ş., Hatayspor, İskenderunspor A.Ş., MKE Ankaragücü, Serik Spor Futbol A.Ş. ve Sultan Su İnegölspor kulüplerine puan tenzili cezası verildi. Bu kararla birlikte 2026-2027 sezonunda en üst üç ligde yer alan kulüplerden 11'inin UEFA, 44'ünün ise Ulusal Lisans aldığı, ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nden 3 kulübün de UEFA lisansı elde ettiği bildirildi.

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