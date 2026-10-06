Nejat İşler konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Nejat İşler, bu kez Leyla The Band konserinde ortaya çıktı.

Leyla ile Mecnun dizisi oyuncularının kurduğu ve yıllar sonra yeniden sahnelere dönen Leyla The Band grubunun konserine katılan Nejat İşler'e konserde Çağlar Çorumlu eşlik etti.

Nejat İşler konserinde ortasında ise tatsız bir duruma düştü.

Konserin ilerleyen saatlerinde ayakta durmakta zorlandığı görülen oyuncu, iki kişinin desteğiyle alandan ayrıldı. Sosyal medyada oyuncunun bu haline eleştiri yağdı.

Nejat İşler'i görenler "Yıllardır aynı bari konserde yapma", "Kendine yazık ediyor", "Kendini düşünmüyor başkasını neden düşünsün" yorumları yaptı.