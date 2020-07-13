YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda bakım ve yenileme çalışmaları

15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda bakım ve yenileme çalışmaları

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.07.2020 11:20 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi tarafından hizmete açılan 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda bakım ve yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ve Türkiye’deki darbeler tarihinin gelecek nesillere aktarıldığı 15 Temmuz Milli İrade Parkı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıl dönümüne hazırlanıyor.

Başiskele Belediyesi tarafından hizmete açılan 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda bakım ve yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ve Türkiye’deki darbeler tarihinin gelecek nesillere aktarıldığı 15 Temmuz Milli İrade Parkı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıl dönümüne hazırlanıyor. Yeşilyurt Mahallesi’nde 17 Ağustos Bulvarı üzerinde yer alan 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarda genel bakım işlerini tamamlayarak 251 şehidin temsili kabir taşlarının ve şehitler için dikilen 251 ağacın bakımını yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşadığı en kara günlerden olan 1960 darbesi, 1971 Muhtırası, 1980 darbesi, 1997 Post Modern Darbesi ve 15 Temmuz 2016 Darbe girişiminin maketler, minyatürler, gazete küpürleri ve kısa film gösterileri ile anlatıldığı Başiskele Belediyesi 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda gelecek nesiller bilinçlenerek ülkenin yakın tarihini öğreniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Karaköy Pazaryerinde tezgahlar yeniden kuruluyor

Karaköy Pazaryerinde tezgahlar yeniden kuruluyor

Denizli’de orman yangını 3 helikopterle kontrol altına alındı

Denizli’de orman yangını 3 helikopterle kontrol altına alındı

Uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da düğünde saldırıya uğrayan 4 polis memuru yaralandı

Afyonkarahisar'da düğünde saldırıya uğrayan 4 polis memuru yaralandı

Diyarbakır’ın 6 ilçesinde otobüs seferleri yeniden başlıyor

Diyarbakır’ın 6 ilçesinde otobüs seferleri yeniden başlıyor

Kocaeli Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:40
Sabah
05:33
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:39
Yatsı
22:24

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Çağla Eczanesi
Cayirova
Handan Eczanesi
Karamursel
Alkan Eczanesi
Kandira
Nimet Eczanesi
Derince
Fırat Eczanesi
Gebze
Nesrin Eczanesi
Izmit
Hayat Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kartepe’de Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Kartepe’de Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Körfez Belediyesi’nden öğrencilere sınav hediyesi

Körfez Belediyesi’nden öğrencilere sınav hediyesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.