15 Temmuz Şehidi Aydın Çopur Parkı görkemli bir törenle açıldı

Yahşihan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 15 Temmuz şehidi Aydın Çopur çocuk parkı görkemli bir törenle açıldı. Parkın açılışında yapılan havai fişek gösterileri de drone ile havadan görüntülendi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Seyrantepe Mahallesinde yapımı tamamlanan Şehit Aydın Çopur Parkı’nın açılışı 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Belediyenin prestij projesi olan, bol yeşil ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken parkın açılışında yapılan havai fişek gösterileri drone ile havadan görüntülendi. Açılışa şehit Aydın Çopur’un ailesi, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu ve belediye birim müdürleri katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar davet edilmedi.

"23 Nisan’a mesai arkadaşlarımla beraber yetiştirme sözü verdik"

Törende konuşan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Aday olduktan sonra açıkladığımız proje, bu projeydi. Dedik ki biz Bayraktepeye düzgün bir park yapalım. Burada yaşayan insanların hak ettiği, özlem duyduğu park yapalım istedik. Biz geldikten sonra bir anket düzenledik. Ankette burada ikamet eden vatandaşlarımız mahalle sakinlerimiz kendileri hazırladı. O soğuk kış gününde biz dedik ki 23 Nisan’a mesai arkadaşlarımla beraber yetiştirme sözü verdik. Bütün çalışanlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Beni mahcup etmediler. Hepsi gecesini gündüzüne kattı. Bu ekibin başında olan Fen İşleri Müdür vekilimiz olmak üzere diğer arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.