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15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın adına mevlit düzenlendi

DÜZCE HABERLERİ  | 14.07.2020 23:40 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın adına mevlit düzenlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan için babaevinde mevlit programı düzenlendi.

Beyköy Beldesi Çalıcuma Mahallesi'nde baba Ramazan Baysan'ın evinin önünde düzenlenen mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu, tüm şehitler için dua edildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve kurum müdürlerinin de katıldığı programda, Düzce Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışanları katılımcılara ikramda bulundu.

Baba Ramazan ve anne Hanife Baysan, oğullarının şehit olması nedeniyle üzüntü ve gururu aynı anda yaşadıklarını kaydetti.

-15 Temmuz Gazisi unutulmadı

Akçakoca ilçesinde yaşayan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde tankın altında kalarak gazi olan Ferhat Gökmen'e, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünsal, Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz, Ak Parti İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu ziyarette bulundu.

Ziyarette Ferhat Gökmen, hain darbe girişimi gecesinde Ankara Genelkurmay Karargahı önünde kendisinin ve diğer sivillerin darbecilere karşı mücadelesini ve o geceyi anlattı.

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