YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. 15 Temmuz şehidi mezarı başında dualarla anıldı

15 Temmuz şehidi mezarı başında dualarla anıldı

VAN HABERLERİ  | 14.07.2020 17:12 | Son Güncelleme

FETÖ terör örgütünün darbe girişiminde Ankara Gölbaşı’ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Halil Hamuryen, Van’ın Erciş ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.Erciş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı.

FETÖ terör örgütünün darbe girişiminde Ankara Gölbaşı’ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Halil Hamuryen, Van’ın Erciş ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.
Erciş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı. Gün kapsamında ilk olarak Erciş Kaymakamlığında fotoğraf ve resim sergisinin açılışı yapıldı. Açılışın ardından katılımcılar sergi salonunu gezdi. Daha sonra kaymakamlık önünde oluşturulan anı defterinin açılışı yapılarak Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından imzalandı.
Buradaki açılışın ardından katılımcılar 15 Temmuz Şehidi Halil Hamuryen’in kabrini ziyaret etti. Darbe gecesi Ankara Gölbaşı’nda görevi sırasında şehit edilen Özel Harekât Polisi Halil Hamuryen ve tüm şehitler için edilen duaların ardından Şehit Halil Hamuryen’in ağabeyleri Yaşar ve Bilal Hamuryen’in ailelerine ziyaret gerçekleştirildi.
Program kapsamında düzenlenen etkinliklere Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Garnizon Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, ilçedeki kurum amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

Van Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:01
Sabah
04:47
Öğle
12:17
İkindi
16:11
Akşam
19:38
Yatsı
21:16

Van Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Erek Eczanesi
Ipekyolu
Nehir Eczanesi
Ipekyolu
Polater Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.