YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. 15 Temmuz şehidi Ümit Çoban, Amasya'daki kabri başında anıldı

15 Temmuz şehidi Ümit Çoban, Amasya'daki kabri başında anıldı

15.07.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz şehidi Ümit Çoban, Amasya'daki kabri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Ümit Çoban, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığınca düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehit Çoban'ın Gümüşhacıköy Şehitliği'ndeki kabri ziyaret edildi, dua edildi.

Kaymakam Yunus Emre Fırat, Belediye Başkanı Zehra Özyol, Jandarma Komutanı Aziz Bektaş Kaymak, Emniyet Müdür Vekili Sezgin Çelik ve diğer protokol üyeleri, şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Fırat, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşaması için birçok kahramanın gözünü kırpmadan seve seve canını feda ettiğini vurgulayarak şehidin ailesinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Milletin hassasiyetinin, 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi devam ettiğini belirten Fırat, "15 Temmuz gecesi milletimizi savunmak adına tahsis edilen silahları millete çeviren hainlere karşı tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi iman dolu göğüsleriyle kendilerini siper eden Ümit Çoban ve diğer bütün şehitlerimiz, vatanımızı ve milletimizi müdafaa uğruna canlarını veren aziz şehitlerimiz ilelebet gönüllerimizde ve hatırlarımızda olacaktır." ifadelerini kullandı.

- Vali Masatlı'dan şehit ailesine ziyaret

Amasya Valisi Mustafa Masatlı da Çoban'ın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Vali Masatlı, ziyarette şehidin Annesi Arife Çoban'a başsağlığı ve sabır diledi.

Masatlı, devlet ve millet olarak şehitlere minnettar olunduğunu belirterek, "Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize'deki felakette ölü sayısı yükseldiRize'deki felakette ölü sayısı yükseldi
PARTNERKarnı burnunda olan şarkıcıdan olay pozlar! Karnı burnunda olan şarkıcıdan olay pozlar!
Amasya'da su kuyusuna düşen kedi yavrusu AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldıAmasya'da su kuyusuna düşen kedi yavrusu AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Anahtar Kelimeler:
şehit

Amasya Namaz Vakitleri 15 Temmuz Perşembe

İmsak
03:19
Sabah
05:11
Öğle
12:48
İkindi
16:45
Akşam
20:14
Yatsı
21:58

Amasya Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Perşembe

Başak Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Öznur Eczanesi
Gumushacikoy
Doğaner Eczanesi
Merzifon
Mutlu Eczanesi
Suluova
Tiryakioğlu Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.