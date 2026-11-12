Kevin De Bruyne'den Arda Güler itirafı ve milli takıma olay uyarı: "Bütün sorumluluk onun üzerindeydi!

İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Belçika, A Milli Futbol Takımımızı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 27. dakikasında fileleri havalandırarak takımının geri dönüşünde başrol oynayan Belçikalı süper yıldız Kevin De Bruyne, maçın ardından yaptığı açıklamalarda 20. dakikada muhteşem bir frikik golüne imza atan Arda Güler'i değerlendirdi.

MİLLİ TAKIMIMIZA OLAY SÖZLER! "DİĞERLERİ DE SORUMLULUK ALMALI"

Arda Güler'in A Milli Takım için taşıdığı kritik role dikkat çeken ve karşılaşma boyunca tüm önlemleri onun üzerine kurguladıklarını söyleyen De Bruyne, şu ifadeleri kullandı:

"Doğru zamanda doğru yerdeydim, goller attım. Arda Güler muhteşem bir futbolcu. Türkiye'de gözümüz hep onun üzerindeydi. Diğer takım arkadaşları daha fazla sorumluluk almalı. Çünkü bütün sorumluluk Arda'nın üzerindeydi. Biz de planımızı ona göre yaptık."

"DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLCULARINDAN BİRİ"

21 yaşındaki milli yıldızımızın uluslararası arenadaki konumuna ve kalitesine de ayrı bir parantez açan tecrübeli orta saha oyuncusu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Arda Güler, dünyanın en iyi kulüplerinden birinde ve dünyanın en iyi futbolcularından biri."