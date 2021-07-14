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15 Temmuz şehidinin annesi, hüznü ve gururu bir arada yaşıyor

14.07.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Sevgi Yeşilyurt'un annesi Gülbeyaz Yeşilyurt: - "5 evladımdan birini vatana verdim. Evlat acısı zor aklıma başka bir şey gelmiyor ama vatansız hiç olmaz. Vatan mutlaka olacak. Evlat acısı hiçbir gün unutulmaz ama vatan için bir evlat çok değil"

MUSTAFA ÇAVUŞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele ederken açılan ateşle şehit düşen Sevgi Yeşilyurt'un annesi, kızının vatanına sahip çıkarken şehit olmasının gururunu yaşıyor.

İstanbul'da oturan iki çocuk annesi 51 yaşındaki Sevgi Yeşilyurt, 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı sokağa çıkarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitti.

Yanında bulunanlarla darbeci askerlere karşı mücadele eden Yeşilyurt, açılan ateş sonucu şehit düştü.

Samsun'un Alaçam ilçesinde kızının adının verildiği sokakta yaşayan 73 yaşındaki anne Gülbeyaz Yeşilyurt, AA muhabirine, acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Kızının kabına sığmayan girişken biri olduğunu vurgulayan Yeşilyurt, televizyon izlerken köprüdeki karışıklığı görerek evinin ışıklarını söndürmeden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gittiğini anlattı.

Aradan geçen 5 yılda acısının ilk günkü gibi olduğunu dile getiren Yeşilyurt, "Bana 5 yıl gibi gelmiyor, sanki yeni olmuş gibi. Cennet mekanları olsun. Vatan yoluna gittiler. 5 evladımdan birini vatana verdim. Evlat acısı zor aklıma başka bir şey gelmiyor ama vatansız hiç olmaz. Vatan mutlaka olacak. Evlat acısı hiçbir gün unutulmaz ama vatan için bir evlat çok değil." diye konuştu.

Vatan için gururlu olduğunu belirten şehit annesi, şunları kaydetti:

"Allah ordumuzu, milletimizi başımızdan eksik etmesin. Sağlık sıhhat versin. Sevgi'den geriye iki çocuğu kaldı. Yıllarca çalıştı, sonra emekli oldu. Tam sefasını sürecek derken... Ama ecel vakti gelmiş. Şehitlik mertebesine ulaştı. Ben de hem üzüntülüyüm hem de gururluyum. Vatan için gururluyum. Rabbim onların şefaatinden bizi ayırmasın. Vatanı uğruna can verenlerin mekanı cennet olsun."

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şehit fetö

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