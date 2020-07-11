YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. 15 Temmuz şehidinin babası evladının vatanseverliği ile gurur duyuyor

15 Temmuz şehidinin babası evladının vatanseverliği ile gurur duyuyor

ANKARA HABERLERİ  | 11.07.2020 11:28 | Son Güncelleme

Ankara'da yaşayan 77 yaşındaki Fikret Polat, 15 Temmuz 2016'da TBMM'yi darbeci askerlere karşı savunmak için gittiği sırada şehit düşen oğlu Cengiz Polat'ın vatanseverliğinin gururunu yaşıyor - Şehit babası Fikret Polat: - "Şehit olmayan bir toprak, toprak değildir. Ama benim oğlum ama bir başkası. Benim oğlum bir taneydi. Demek ki ölümlerin en güzeli nasip olacakmış ona" - "Şehit olmayı askere gittiğinde istiyordu. Şehit olmak onun kanında vardı. 'Ülke için canımız kurban olsun' derdi"

MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi gecesinde Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) korumak için gittiği sırada darbeci askerler tarafından şehit edilen Cengiz Polat'ın babası 77 yaşındaki Fikret Polat, evladının vatanseverliği ile gurur duyuyor.

Altındağ ilçesinde tek başına yaşayan Fikret Polat, 15 Temmuz 2016'da TBMM'yi darbecilere karşı savunmak için gittiği sırada şehit düşen oğlu Cengiz Polat'ın o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletimizi illerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet ediyorum." çağrısına uyarak evden çıktığını kaydetti.

Oğlu ve arkadaşının yoğun trafikten dolayı havalimanına gidemediğini, arabayı yolda bırakıp belediye otobüsüyle Kızılay'a gittiğini anlatan Polat, "Buradan da Genelkurmay'ın önüne gitmişler. Meclisin önüne bir helikopter teröristleri indirmiş. Polisler, 'Meclis'in önü tutuldu, oradan giremeyiz, duvardan atlayalım, içeri girelim, o teröristleri içeri koymayalım' demişler. 4 polisle benim oğlan Genelkurmay Başkanlığının önünden yürüyorlar, 'Biz ancak Meclis duvarından atlar gireriz' diyorlar. Duvarın oradan iki polis birbirinin üzerine çıkarak atlıyor, benim oğlan duvarın üzerinde kurşunu yer, öbür tarafa düşer." ifadelerini kullandı.

Polat, gece yarısı kendilerine bir telefon geldiğini dile getirerek, "Cengiz yaralı, hastaneye gelin' dediler. Hastaneye gittik, arıyoruz, arıyoruz… Meğersem çocuk morgdaymış. Tabii ağladık, ayıldık-bayıldık ama işte ne yapacaksınız başa gelen çekilir. Bu yuva bizim, bu yurt bizim yurdumuz, gerekirse şehit olacağız, gerekirse öleceğiz. Bir oğlum vardı o da şehit oldu." diye konuştu.

- "Nerede bir avuç toprağımız varsa orada şehidin kanı gazinin de gözyaşı var"

Oğlunun vatana canını vermek için koşan bir insan olduğunu anlatan Polat, "Şehit olmayı askere gittiğinde istiyordu. Şehit olmak onun kanında vardı. 'Ülke için canımız kurban olsun' derdi." dedi.

Evladının kabrini ziyarete gittiğini anlatan Polat, "Benim torun her cumartesi gidiyor orada oturuyor. 'Ne yapıyorsun oğlum?' diyorum, 'Babamla konuşuyorum' diyor. Beni de çocuk götürüyor 2-3 ayda bir. Ben kendiliğimden gidemiyorum." ifadelerini kullandı.

Polat, oğlunun gittiğini, geri gelmesine imkan olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Benim oğlum bir taneydi, bu ülkeye kurban oldu. Ben Kıbrıs gazileri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmiştim. O gaziler birlikte savaştığı arkadaşlarının mezarlarını buldular. O zaman dedim ki, 'Nerede bir avuç toprağımız varsa orada şehidin kanı gazinin de gözyaşı var.' Buna ben inandım. Şehit olmayan bir toprak, toprak değildir. Ama benim oğlum ama bir başkası. Benim oğlum bir taneydi ama demek ki ölümlerin en güzeli nasip olacakmış ona. Mekanı cennet olsun. Biz onun ekmeğini yiyoruz, gururluyuz. Ben Tokat'ta kaldım bir sene, Tokat Valisi elimden tutar gezdirirdi. Belediye Başkanı, 'Randevu yok, bu kapı sana açık. Sen bizim babamızsın, istediğin zaman gelirsin' dedi. Bunlar hep şehidin sayesinde oldu. Yoksa Tokat'ta beni kim tanırdı?"

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Vaka sayısının arttığı Gaziantep’te polis sahaya indi

Vaka sayısının arttığı Gaziantep’te polis sahaya indi

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Ankara Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:23
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:26
Yatsı
22:09

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Yeni Balgat Eser Eczanesi
Cankaya
Yeni Melek Eczanesi
Yenimahalle
Pınar Eczanesi
Yenimahalle
Natoyolu Eczanesi
Mamak
Rumeli Eczanesi
Mamak
Ada Eczanesi
Cankaya
Çağla Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.