YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. 15 Temmuz şehidinin kabri Bandırma’ya taşındı

15 Temmuz şehidinin kabri Bandırma’ya taşındı

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.02.2020 13:44 | Son Güncelleme

15 Temmuz FETÖ /PDY darbe girişiminde şehit düşen Ramazan Konuş’un Niğde’deki kabri, ailesinin isteği üzerine Bandırma’ya nakledildi.Balıkesir’in Bandırma ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğünde veteriner hekim olarak çalışan ve 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen FETÖ/PDY darbe girişiminde Ankara’da bulunan Ramazan Konuş, şehit olmasının ardından defnedildiği memleketi Niğde’deki kabrinden Bandırma Şehitliğine nakledildi.Helikopterden atılan bomba sonucu şehit düşmüştüBandırma’da ikamet eden ancak tatil için Ankara’da bulunan çocuklarını almaya geldiği gün FETÖ’nün hain darbe girişimi ile karşı karşıya kalan veteriner hekim Ramazan Konuş, o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla Genelkurmay Başkanlığının önüne gittiğinde, darbecilerin helikopterden attığı bomba sonucu şehit düştü.

15 Temmuz FETÖ /PDY darbe girişiminde şehit düşen Ramazan Konuş’un Niğde’deki kabri, ailesinin isteği üzerine Bandırma’ya nakledildi.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğünde veteriner hekim olarak çalışan ve 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen FETÖ/PDY darbe girişiminde Ankara’da bulunan Ramazan Konuş, şehit olmasının ardından defnedildiği memleketi Niğde’deki kabrinden Bandırma Şehitliğine nakledildi.

Helikopterden atılan bomba sonucu şehit düşmüştü
Bandırma’da ikamet eden ancak tatil için Ankara’da bulunan çocuklarını almaya geldiği gün FETÖ’nün hain darbe girişimi ile karşı karşıya kalan veteriner hekim Ramazan Konuş, o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla Genelkurmay Başkanlığının önüne gittiğinde, darbecilerin helikopterden attığı bomba sonucu şehit düştü. Konuş’un eşi ve kızı da aynı saldırıda yaralandı. Yaralanan anne ve kızı ise Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Memleketi Niğde’ye defnedilmişti
15 Temmuz şehidi Ramazan Konuş, darbe girişiminin başarıyla püskürtülmesinin ardından memleketi Niğde’ye defnedilmişti. Oğlunun şehit acısına dayanamayan babasının da 5 gün sonra vefat ettiği ve adının Bandırma’daki bir ortaokula verildiği bilinen 49 yaşındaki Konuş’un naaşı, ailesinin isteği üzerine darbe girişiminden 3,5 yıl sonra Bandırma Şehitliğine nakledildi. Şehit Ramazan Konuş’un naaşı öğle saatlerinde Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın da katıldığı törenle şehitliğe defnedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan'da şaşırtan manzara

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Balık adam, deniz kazasında öldü

Balık adam, deniz kazasında öldü

Mersin’de yerli oto TOGG’un kardan heykeli yapıldı

Mersin’de yerli oto TOGG’un kardan heykeli yapıldı

MHP’li Deniz Depboylu: “Genel başkanımızın sağlığı çok iyi”

MHP’li Deniz Depboylu: “Genel başkanımızın sağlığı çok iyi”

Balıkesir Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
06:44
Sabah
08:09
Öğle
13:27
İkindi
16:10
Akşam
18:35
Yatsı
19:55

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Canbay Eczanesi
Merkez
Plevne Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Kılıç Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Çırpanlı Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vali Yazıcı Japonya Başkonsolosunu ağırladı

Vali Yazıcı Japonya Başkonsolosunu ağırladı

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Temizlik ekipleri 7 gün 24 saat iş başında

Temizlik ekipleri 7 gün 24 saat iş başında

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.