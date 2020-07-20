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15 Temmuz şehitleri Ilgaz'ın zirvesinde anıldı

ÇANKIRI HABERLERİ  | 20.07.2020 13:28 | Son Güncelleme

15 Temmuz şehitleri Ilgaz'ın zirvesinde anıldı

Çankırı Valiliği Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Çankırı Dağcılık Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Spor Kulübü tarafından tarafından "Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı" gerçekleştirildi.

Çankırı, Kastamonu, Ankara, Zonguldak ve Bartın'dan katılan 24 sporcu, 2 bin 587 rakımlı Büyühacet bölgesine tırmanarak, zirvede 15 Temmuz şehitlerini andı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Kemal Karatatar, gazetecilere, sabah saatlerinde başladıkları tırmanışta sıcak havaya rağmen zirveye ulaştıklarını belirtti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlatan Karatatar, "Allah öyle bir günü inşallah milletimize bir daha yaşatmaz. 15 Temmuz'da şehit ve gazi olan vatandaşları şükran ve minnetle anıyorum." dedi.

Ilgaz Dağı'nın en yüksek noktası olan 2 bin 587 rakımlı Büyühacet zirvesine ulaştıktan sonra şehitler için dua ettiklerini ve İstiklal Marşı'nı okuduklarını dile getiren Karatatar, tırmanışta emeği geçenlere teşekkür etti.

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