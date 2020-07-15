YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. 15 Temmuz şehitleri Mercan Dağları zirvesinde anıldı

15 Temmuz şehitleri Mercan Dağları zirvesinde anıldı

TUNCELİ HABERLERİ  | 15.07.2020 10:27 | Son Güncelleme

15 Temmuz şehitleri Mercan Dağları zirvesinde anıldı

TUNCELİ (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Tunceli Temsilciliği, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Mercan Dağları zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

15 Temmuz şehitlerini anmak için TDF bünyesinde bir araya gelen 6 dağcı, Ovacık ilçesindeki Mercan Dağları'nın Harami Tepe zirvesine tırmandı.

Şahverdi köyünden yola çıkan dağcılar, 4 saatlik zorlu yürüyüşün ardından zirveye ulaştı. 3 bin 100 rakımlı zirvede "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" pankartı açan dağcılar, saygı duruşunda bulundu.

Spor eğitmeni Ferdi Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz şehitlerini saygıyla andıklarını söyledi.

Zirve tırmanışını 6 kişi gerçekleştirdiklerini ifade eden Genç, "15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. 15 Temmuz'da şehit ve gazi olan vatandaşları şükran ve minnetle anıyoruz. Duygu ve düşüncelerimiz gerçekten anlatılmaz. Çok duyguluyuz. Dileriz ki bir daha ülkemizde böyle hain darbe ve girişimler olmaz." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Buraya gelen hayran kalıyorBuraya gelen hayran kalıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yeni evlerine kavuştular

Yeni evlerine kavuştular

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Yenilenen caddeler hem estetik hem konfor kazanacak

Yenilenen caddeler hem estetik hem konfor kazanacak

Tunceli Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:14
Sabah
05:01
Öğle
12:33
İkindi
16:27
Akşam
19:54
Yatsı
21:34

Tunceli Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Serdar Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Vali Özkan’dan Covid-19 uyarısı

Vali Özkan’dan Covid-19 uyarısı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şehit savcı ve hakim için hatıra ormanı oluşturuldu

Şehit savcı ve hakim için hatıra ormanı oluşturuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.