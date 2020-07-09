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15 Temmuz şehitleri Mersin’de çeşitli etkinlikle anılacak

MERSİN HABERLERİ  | 09.07.2020 17:14 | Son Güncelleme

Mersin’de 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4.

Mersin’de 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4. yılı etkinlikleri kapsamında, 5’i internet üzerinden olmak üzere 7 branşta müsabakalar düzenlenecek.
Gençlik ve Spor Mersin İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını dolayısıyla etkinliklerin birçoğu intenet üzerinden yapılacak. 9-15 Temmuz’da Mersin Valiliği koordinesinde internet üzerinden e-spor Fifa20, karate kata, satranç, oryantiring ve tekvando müsabakaları yapılacak. Atletizm etkinlikleri kapsamında ise 15 Temmuz’da Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi’nde de ’15 Temmuz Şehitlerini Anma Koşusu’ ile sahil şeridinde ’15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu’ düzenlenecek.
Erdemli Atış Poligonu’nda da 15-18 Temmuz’da Ateşli Silahlar Gençler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası organizyonu yapılacak.

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Mersin Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
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Sabah
05:23
Öğle
12:52
İkindi
16:42
Akşam
20:10
Yatsı
21:45

Mersin Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Mutlu Eczanesi
Akdeniz
Tülin Eczanesi
Akdeniz
Yenimahalle Eczanesi
Akdeniz
Cemre Eczanesi
Mezitli
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Mezitli
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