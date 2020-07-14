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‘15 Temmuz ve Türkiye’de Demokrasi’ paneli Söke’de gerçekleşti

AYDIN HABERLERİ  | 14.07.2020 14:21 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi’nde ‘15 Temmuz ve Türkiye’de Demokrasi’ başlıklı panel gerçekleştirildi.Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof.

‘15 Temmuz ve Türkiye’de Demokrasi’ paneli Söke’de gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi’nde ‘15 Temmuz ve Türkiye’de Demokrasi’ başlıklı panel gerçekleştirildi.
Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. F. Neval Genç’in modaratörlüğünde gerçekleşen panelde, Avukat Neşe Menderes, Prof. Dr. Cemal İyem ve Dr. Öğretim Üyesi Halil Mutioglu konuşmacı olarak yer aldı.
Av. Neşe Menderes, ‘Kadın Hakları ve FETÖ Terör Örgütünde Kadınların Araçsallaştırılması’, Prof. Dr. Cemal İyem ‘15 Temmuz ve Türkiye’ye Etkileri’, Dr. Öğretim Üyesi Halil Mutioğlu ise ‘Siyasi Açıdan 15 Temmuz’ konu başlıklarıyla birer sunum gerçekleştirdi. Panel, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.
Panele, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. F. Neval Genç, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel, Söke Kent Konseyi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, kamu kurum amirleri ve akademisyenler katıldı.

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