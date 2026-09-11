Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer'den üzen haber! Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti

'Aşk-ı Memnu' dizisinde hayat verdiği 'Arsen Hanım' karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan 81 yaşındaki Gülsen Tuncer'den gelen haber üzdü.

Gülsen Tuncer'in yakalandığı amansız hastalıkla mücadele ettiği ortaya çıktı. Tuncer'in üzücü haberini Film-San Vakfı, sosyal medya hesabından duyurdu.

GÜLSEN TUNCER'İN HASTALIĞI NE?

tv100'de yer alan habere göre; uta oyuncunun beyninde 2. dereceden tümör olduğu öğrenildi. Konuşma ve yazma yeteneğini kaybettiği ise gelen bilgiler arasında.

Film-San Vakfı'nın Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun" ifadelerine yer verildi.

SEVENLERİNDEN MESAJ YAĞDI

Kariyeri boyunca sayısız tiyatro oyunu, sinema filmi ve televizyon projesinde rol alarak Türk sanat tarihine adını altın harflerle yazdıran Gülsen Tuncer'in bu durumu, sanat camiası ve sevenleri arasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan haberin ardından usta sanatçı için binlerce destek ve geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.