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Fenerbahçe'de İsmail Kartal istifa eder etmez göreve talip oldu! "Çağırırlarsa hazırım"

Fenerbahçe'de Roma beraberliğinin ardından İsmail Kartal'ın istifası gündeme damga vurdu. Başkan Aziz Yıldırım istifayı kabul etmezken, Volkan Demirel'in sözleri ve Sinan Engin'in teknik direktörlük önerisi dikkat çekti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal istifa eder etmez göreve talip oldu! "Çağırırlarsa hazırım"
Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'nın ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırladı. Sarı-Lacivertliler, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılırken karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal sürpriz bir karar aldı.

Kartal, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yaşanan gelişme kısa sürede Fenerbahçe gündeminin ilk sırasına yerleşti.

İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

Fenerbahçe de İsmail Kartal istifa eder etmez göreve talip oldu! "Çağırırlarsa hazırım" 1

İsmail Kartal'ın istifasının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, basın mensuplarının karşısına çıktı. Yıldırım, deneyimli teknik adamın istifasını kabul etmediğini açıkladı.

Başkan Yıldırım, görev süresi boyunca İsmail Kartal ile yola devam edeceğini belirterek istifa kararının kulüp tarafından kabul edilmediğini duyurdu.

"GÖREVE HAZIRIZ"

Fenerbahçe de İsmail Kartal istifa eder etmez göreve talip oldu! "Çağırırlarsa hazırım" 2

İstifa gelişmesinin ardından teknik direktörlük için Volkan Demirel'in ismi de gündeme geldi. Desidero Sports'un haberine göre Demirel, kendisine Fenerbahçe'den teklif gelmesi halinde hazır olduğunu belirterek, "Bize teklif gelmez... Ne zaman derlerse göreve hazırız" ifadelerini kullandı.

"BEN AZİZ YILDIRIM OLSAM..."

Fenerbahçe de İsmail Kartal istifa eder etmez göreve talip oldu! "Çağırırlarsa hazırım" 3

Asist Analiz programında değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin de Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü için Volkan Demirel'i işaret etti.

Engin, "Ben Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam Volkan Demirel'e Fenerbahçe'yi teslim ederim. Allah yolunu açık etsin. Fenerbahçe taraftarı da Volkan Demirel'e 'Hayır' demez. Volkan Türkiye'yi, Fenerbahçe'yi biliyor" dedi.

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