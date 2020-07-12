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"15 Temmuz Zaferi" Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak

ANKARA HABERLERİ  | 12.07.2020 17:40 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığınca Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'da açılan Dijital Gösterim Merkezlerinde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadele ve kazanılan zafer dijital ortamda sergilenecek

İletişim Başkanlığınca açılan Dijital Gösterim Merkezlerinde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadele ve kazanılan zafer dijital ortamda sergilenecek.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerini yeni iletişim ve gösterim
tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunan İletişim Başkanlığı, "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı yeni Dijital Gösterim Merkezlerini
Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'da açtı.

15 Temmuz zaferini unutturmamak adına hazırlanan Dijital Gösterim
Merkezlerinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe
girişimi karşısında milletin verdiği mücadele ve kazanılan zafere ilişkin
önemli anlar temmuz ayı boyunca dijital ortamda sergilenecek.

Dijital Gösterim Merkezlerinde ziyaretçiler Kovid-19 salgınına karşı
gereken tedbirler alınarak ağırlanacak.
5 bölümden oluşan merkezlerin ilk bölümünü fuaye alanı oluşturuyor. Fuaye alanında gösterim merkezi hakkında bilgi alacak ziyaretçiler, aynı
zamanda üç boyutlu hologram gösterimini izleyebilecek.

Görme engelli vatandaşlar için "görme engelli yolu" bulunan Gösterim
Merkezlerinde, işitme engelli vatandaşlar için ise işaret diliyle anlatım imkanı yer alıyor.

15 Temmuz Destanı
Dijital Gösterim Merkezlerinin, 360 derece görsel deneyim alanına, dijital
gösterim yapılan bir tünelden geçilerek giriliyor.

Bu alanda, 15 Temmuz
gecesi neler yaşandığını ve milli iradenin hain darbe girişimine karşı nasıl
bir direniş gösterdiğini anlatan üç boyutlu bir gösterim deneyimleniyor.

- "Üç boyutlu gösterim"

Dijital gösterimde aynı zamanda sinematik ses sistemi bulunuyor.
360 derece görsel deneyim alanından sonra dijital haritalama gösterimi ziyaretçileri bekliyor. Bu bölümdeki gösterimde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dönüm noktaları üç boyutlu ve sinematik ses sistemi ile
ziyaretçilere eşsiz bir gösterim fırsatı sunuyor.

Hologram gösterim alanında ise "wireframe" teknolojisi ile
yapılan hologram gösterisi izlenebiliyor. Projeksiyon ekranında ise 15 Temmuz hain darbe
girişimine teşebbüs eden FETÖ'nün geçmişi ve bugünü hakkında bilgi veren
bir video film çalışması yer alıyor.

Dijital Gösterim Merkezlerinin son gösterim alanı olan bilgi ekranında ise
15 Temmuz hain darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek milli iradenin
üzerinde hiçbir irade tanımayan milletin 251 şehidinin yer aldığı gösterim
ziyaretçileri bekliyor.

Hafta içi ve hafta sonu 12.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek
Dijital Gösterim Merkezi, 15 Temmuz Milli ve Beraberlik Gününde tüm gün
ziyarete açık olacak.

- "VR gözlük ve Türk bayrağı" hediye edilecek

15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü anma programları kapsamında,
Dijital Gösterim Merkezlerinde ziyaretçilere "VR gözlük ve Türk bayrağı" hediye edilecek.

VR gözlüklerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
tarafından artırılmış gerçeklik konseptiyle hazırlanan 15 Temmuz Milli
Birlik ve Beraberlik Günü videosu izlenebilecek.

Yeni Dijital Gösterim Merkezleri her ay içeriklerini farklı bir tema ve konsept üzerine geliştirecek. Dijital Gösterim Merkezlerinde, gelecek aylarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği SİHA, Anadolu Uçak Gemisi, Hürkuş
gibi Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği üstün teknolojiye sahip
savunma sanayii üretimlerinin dijital haritalama gösterimi
yapılacak.

360 derece görsel deneyim alanında ise 30 Ağustos Zafer Bayramı, Selçuklu
Mimarisi, Göbeklitepe, Anadolu'nun Yüzleri gibi tarihi ve kültürel temaların
da dijital gösterimleri gerçekleştirilecek.

Ara Güler, Necip Fazıl Kısakürek, Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi tarihi
şahsiyetlerin dijital hologram gösterimlerinin de yapılacağı merkezlerde
3
aynı zamanda, "Türkiye'nin 2023 hedefleri ve mega projeler" gibi atılımlar da
ziyaretçilere sunulacak.

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