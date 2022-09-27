15 Temmuz'da Albay Ertürk'ün şehit edilmesine ilişkin dava yeniden başladı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 21'i tutuklu 2'si firari 26 sanığın yargılandığı davanın yeniden görülmesine başlandı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ile katılanlar, sanık avukatları ve katılanlar avukatları hazır bulundu.

Yargıtayın bozma ilamının okunduğu duruşmada, mahkeme başkanı taraflara ilama ilişkin taleplerini sordu.

Katılanlar ve avukatları, bozma ilamına ilişkin "takdir mahkemenindir" derken tutuklu sanıklar ile avukatları ilama uyulmasını talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da mahkemenin, Yargıtayın bozma ilamına uymasını istedi. Mahkeme heyeti, bozma ilamına uyulmasına karar verdi.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak tanık olarak ifade veren 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, önceki ifadelerinin geçerli olduğunu belirtti.

İşleyiş gereği kurmay başkanından bilgi aldığını söyleyen Türkgenci, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde kurmay başkanıyla iki kere görüştüğünü ve kurmay başkanının kendisine nöbetçi amirden, vukuat olmadığına dair aldığı bilgileri ilettiğini kaydetti.

66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından ilerleyen süreçte bilgi alamadıklarını anlatan Türkgenci, "Altını çiziyorum, İstanbul'dan bilgi alamadığımız için Sakarya'dan bir albay aracılığıyla bilgi aldık." dedi.

Duruşma, sanık ve avukatları dinlemek üzere yarına ertelendi.

- Davanın geçmişi

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi davaya ilişkin 26 Nisan 2018'de açıkladığı kararında 53 sanığı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Heyet, duruşmadaki iyi hal ve tutumlarını dikkate aldığı 35 sanığın cezasını müebbet hapse indirdi.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçuna yardım eden 3 sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, 69 sanığın ise beraatine karar verdi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 4 sanığın dosyasının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, başka davalarda "anayasayı ihlal" suçundan yargılanan 2 sanığa "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararına ilişkin yaptığı incelemede, bir kısım sanıklar yönünden bozma kararı, bir kısım sanıklar yönünden ise onama kararı vermişti.

Dosyadaki delilleri değerlendiren Yargıtay, bazı sanıklar hakkında ceza verilmesi gerekirken beraat hükmünün kurulduğunu belirterek kararın bozulmasına hükmetti.

Bozma kararında, er rütbesindeki bazı sanıkların askeri konum ve rütbeleri itibarıyla emri yerine getirip getirmeme hususunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmadıkları gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerekirken beraat hükmü kurulduğu belirtildi.

Yargıtay, bazı sanıklar yönünden dava dosyasındaki delillerde yeterli incelemenin yapılmadığını aktardı.

