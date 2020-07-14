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15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz

ANTALYA HABERLERİ  | 14.07.2020 23:41 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi plakalı araçları ve tramvay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak.Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde toplu ulaşımı ücretsiz yaptı.

15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi plakalı araçları ve tramvay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde toplu ulaşımı ücretsiz yaptı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ’Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlik ve anma programlarına vatandaşların daha kolay ulaşımı için belediyenin resmi plakalı araçları ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayı, 15 Temmuz Çarşamba günü vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

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İmsak
04:02
Sabah
05:43
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:24
Yatsı
21:57

Antalya Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Dinçerler Eczanesi
Muratpasa
Gürel Eczanesi
Muratpasa
Kızıltoprak Eczanesi
Muratpasa
Pastör Eczanesi
Muratpasa
Selen Eczanesi
Muratpasa
Yıldırım Eczanesi
Muratpasa
Barış Eczanesi
Kepez
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