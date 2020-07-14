15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi plakalı araçları ve tramvay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde toplu ulaşımı ücretsiz yaptı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ’Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlik ve anma programlarına vatandaşların daha kolay ulaşımı için belediyenin resmi plakalı araçları ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayı, 15 Temmuz Çarşamba günü vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

