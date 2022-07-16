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  4. 15 Temmuz'un yıl dönümünde saat 00.13'te tüm camilerden sela okundu

15 Temmuz'un yıl dönümünde saat 00.13'te tüm camilerden sela okundu

16.07.2022 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, Türkiye genelindeki yaklaşık 90 bin camiden yeniden yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki yaklaşık 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

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Anahtar Kelimeler:
15 temmuz darbe girişimi sela

Ankara Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:37
Sabah
05:26
Öğle
13:00
İkindi
16:56
Akşam
20:23
Yatsı
22:05
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

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