Real Madrid, birçok dünya devinin yakından takip ettiği Arda Güler ile sözleşme uzattığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre Arda Güler'in sözleşmesi 2032 yılına kadar uzatıldı.

"2032'YE KADAR KULÜPTE KALACAK"

Real Madrid tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Real Madrid CF ve Arda Güler, oyuncumuzun sözleşmesini uzatma konusunda anlaştılar ve bu sayede oyuncu 30 Haziran 2032'ye kadar kulüpte kalacak.

3 YILDA 5 ŞAMPİYONLUK

Arda Güler, 18 yaşındayken Temmuz 2023'te Real Madrid'e katılmıştı. Kulübümüzün formasını giydiği dört sezonda 126 maça çıktı ve 5 şampiyonluk kazandı: 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 La Liga şampiyonluğu ve 1 İspanya Süper Kupası.

Türkiye Milli Takımı'nda forma giyen oyuncu, bugüne kadar milli takımda 38 maça çıktı.

Geçtiğimiz Eylül ayında, 2025-2026 Şampiyonlar Ligi’nde “Yılın Çıkış Yapan Oyuncusu” ödülünü aldı"

YILLIK MAAŞI 8 MİLYON EURO SEVİYESİ ÇIKARTILACAK

Bonuslar hariç yıllık 6 milyon 250 bin euro seviyesine maaş alan Arda Güler'in bu imzadan sonra yılda 8 milyon civarında net maaş alacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Arda Güler'in sözleşmesinde 800 milyon euroluk serbest kalma maddesinin olacağını basına yansımıştı. Konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ARDA GÜLER'DEN AÇIKLAMA: "AYNI GURURU VE MUTLULUĞU DAHA BÜYÜK SORUMLULUK DUYGUSUYLA HİSSEDİYORUM"

Milli yıldızımız Arda Güler'den de açıklama geldi. Yıldız oyuncu açıklamasında şunları söyledi:

Geçmişte yazılan tarih ve gelecekte yazılacak olan tarih. Real Madrid formasını ilk giydiğimde, muazzam bir tarihin parçası olduğumu biliyordum. Bugün aynı gururu ve mutluluğu, ancak çok daha büyük bir sorumluluk duygusuyla hissediyorum.

Dünyanın en büyük kulübünde, futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırmış efsanelerin izinden gitmek benim için büyük bir onur. Hayalim, bu formayı daha uzun yıllar boyunca giymek, birlikte yeni şampiyonluklar kazanmak ve bir gün bu eşsiz tarihe kendi izimi bırakmak.

"BU KULÜBÜN BİR PARÇASI OLMAYA DEVAM ETTİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

İlk günden beri yanımda olan herkese; başta başkanımız Florentino Pérez olmak üzere, aileme, takım arkadaşlarıma, birlikte çalıştığım tüm teknik ekibe ve personele teşekkür ederim. Ayrıca, bize her zaman sonsuz destek veren dünyanın dört bir yanındaki Madridistalara da ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Birlikte daha nice harika günlere! Bu kulübün bir parçası olmaya devam ettiğim için çok mutluyum.