NOW ekranlarının dikkat çeken yapımlarından Halef: Köklerin Çağrısı için final kararı kesinleşti. Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'in başrollerini paylaştığı dizi 43. bölüme final yapacak. Peki, Halef dizisi ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

HALEF FİNALİ NE ZAMAN?

Geçen sezonun iddialı dizilerinden Halef bu sezon istenen reytingleri alamayınca kanal dizinin fişini çekti. Halef: Köklerin Çağrısı 43. bölüme final yapacak. Final bölümü 19 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelecek.

HALEF 43. BÖLÜMDEN ATEŞLİ FRAGMAN

Halef: Köklerin Çağrısı 43. bölümden gelen 2. fragmanda da ateşli sahneler vardı. Fragmanda Yıldız ve Serhat'ın birlikte olduğu yatak sahnesi dikkat çekti.



Yıldız'ın "Her hikayenin bir başı bir yolu bir de sonu vardır. Sevmekle başlamıştı her şey sevmekle bitecek" sözleriyle açılan fragmanın sonu patlamayla bitti.

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Halef'in fragmanı sonrası dizinin fanlarından NOW'a tepki yağdı. Sosyal medyada "Güzelim diziyi mahvettiniz", "Bir şansı hak ediyorlardı", "Bu diziye nasıl kıydın ya!", "Yazıklar olsun NOW", "Bu kanal bu çifte nasıl kıydı ABV", "Bu dizinin final olması şaka mı?" yorumları yağdı.