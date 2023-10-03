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15. Uluslararası Marmaris Müzik Festivali başladı

03.10.2023 07:15 | Son Güncelleme:
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Muğla'da, Marmaris Filarmoni Derneği tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen "Uluslararası Marmaris Müzik Festivali" başladı.

15. Uluslararası Marmaris Müzik Festivali başladı

Armutalan Kültür Merkezi'ndeki festivalin ilk konserinde, Berlin Europa Oda Orkestrası ve Erdal Akkaya "UNESCO 2023 Aşık Veysel Yılı" dolayısıyla "Aşık Veysel Senfonisi"ni icra etti.

Orkestra, ayrıca Muğla türkülerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Festivalin ilk gününde, Günseli Top Resim Atölyesi mezunları karma resim sergisinin de açılışı gerçekleştirildi.

Marmaris Filarmoni Derneği Başkanı Ahmet Altınöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı, Marmaris Belediyesi ve sponsorların desteğiyle önemli turizm merkezlerinden Marmaris'te sanatın gücünü ve varlığını 15 yıldır hissettirdiklerini söyledi.

Festivali bir kez daha düzenlemekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Altınöz, "29 gün boyunca klasik müzik, caz, pop, oda orkestrası konserleri ile görsel sanatlar sergileri olacak. Yüzlerce sanatçıyı, binlerce sanatseveri buluşturacağız." dedi.

Festival, 30 Ekim'de sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Müzik Marmaris festival

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