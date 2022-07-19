Hırvatistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagrep'te gerçekleştirilen organizasyonda, 62 kiloda İsmail Bereket, 85 kiloda Yasin Çakır gümüş, 38 kiloda Barış Soylu, 52 kiloda Umut Gül, 41 kiloda ise Abdülsamet Uçar bronz madalya aldı.
Toplam 129 puan toplayan milli takım, organizasyonu Azerbaycan'ın arkasından ikinci sırada bitirdi.
Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda toplamda ise 18 madalya elde etti. Ay-yıldızlı sporcular, serbest, grekoromen ve kızlarda 2 altın, 2 gümüş, 14 bronz madalya kazandı.
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