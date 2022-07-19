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15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

19.07.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grekoromen stilde milli takım Avrupa ikincisi oldu

15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

Hırvatistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagrep'te gerçekleştirilen organizasyonda, 62 kiloda İsmail Bereket, 85 kiloda Yasin Çakır gümüş, 38 kiloda Barış Soylu, 52 kiloda Umut Gül, 41 kiloda ise Abdülsamet Uçar bronz madalya aldı.

Toplam 129 puan toplayan milli takım, organizasyonu Azerbaycan'ın arkasından ikinci sırada bitirdi.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda toplamda ise 18 madalya elde etti. Ay-yıldızlı sporcular, serbest, grekoromen ve kızlarda 2 altın, 2 gümüş, 14 bronz madalya kazandı.

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