YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. 15 yaşındaki İrem’den 24 gündür haber alınamıyor

15 yaşındaki İrem’den 24 gündür haber alınamıyor

OSMANİYE HABERLERİ  | 24.04.2020 11:59 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kayıplara karışan 15 yaşındaki İrem Dinçer’den 24 gündür haber alınamıyor.Çamiçi mahallesinde yaşayan Veli ve Sibel Dinçer çiftinin iki çocuğundan birisi olan Düziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9.

15 yaşındaki İrem’den 24 gündür haber alınamıyor

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kayıplara karışan 15 yaşındaki İrem Dinçer’den 24 gündür haber alınamıyor.
Çamiçi mahallesinde yaşayan Veli ve Sibel Dinçer çiftinin iki çocuğundan birisi olan Düziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki İrem, 24 gün önce kayıplara karıştı. Ailesinin polise başvurarak yardım istemesi üzerine arama çalışmalarına başlanan İrem’e halen ulaşılamadı.
Kayıp olan küçük kız çocuğu için yakınlarının endişesi ise her geçen gün artarak devam ediyor. Kızlarına seslenen anne Sibel Dinçer, “Canım kızımız nerede ise artık dön de gel. Sensiz geçen her gün kahrından eridik bittik. Ne olur sesimizi duyuyorsan gel. Gel de dinsin, bitsin bu acılarımız” diyerek gözyaşı döktü.

15 yaşındaki İrem’den 24 gündür haber alınamıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındıOsmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı

En Çok Okunan Yerel Haberler

"Şifalı eller" ilk sahurunu hastanede görev başında yaptı

"Şifalı eller" ilk sahurunu hastanede görev başında yaptı

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

23 Nisan’da Çocuk Yuvasında Korku Dolu Anlar

23 Nisan’da Çocuk Yuvasında Korku Dolu Anlar

İsviçre'den getirilen 155 Türk vatandaşı Amasya'da yurda yerleştirildi

İsviçre'den getirilen 155 Türk vatandaşı Amasya'da yurda yerleştirildi

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Osmaniye Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:14
Sabah
05:42
Öğle
12:38
İkindi
16:22
Akşam
19:25
Yatsı
20:47

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Deva Eczanesi
Merkez
Övünç Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Kerimoğlu Eczanesi
Kadirli
Fatih Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Lokman Hekim Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.