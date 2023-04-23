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15 yaşındaki sürücü park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

23.04.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Buca ilçesinde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün park halindeki tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, sürücüyle beraber 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

15 yaşındaki sürücü park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza dün saat 22.30 sıralarında İsmail Sivri Bulvarı Otokent C Kapısı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü S.A. idaresindeki 34 JBY 42 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde olan tıra çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Savrulan otomobilin içerisinde bulunan, Şerife Önen (40), H.Ö. (4) ve H.Ö.’nün annesi P.Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede Şerife Önen’in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Önen’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, meydana gelen kazada yaralanan 4 yaşındaki H.Ö. ile annesi P.Ö. ve 15 yaşındaki araç sürücüsü S.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan araç sürücüsü S.A. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınırken, H.Ö. ve annesi P.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yürütürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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