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15 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı Kocaeli’de yakalandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.12.2020 12:14 | Son Güncelleme

Kocaeli’de dolandırıcılık suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.Dolandırıcılık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.A.(42)’nın Kocaeli’de olduğunu tespit eden polis ekipleri, şahsı yakalamak için operasyon düzenledi.

15 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı Kocaeli’de yakalandı

Kocaeli’de dolandırıcılık suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Dolandırıcılık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.A.(42)’nın Kocaeli’de olduğunu tespit eden polis ekipleri, şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Gölcük’te belirlenen adrese düzenlenen operasyonda F.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilen F.A. tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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Sabah
08:05
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Darica
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