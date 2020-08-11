15 yıllık çocuk hasreti Salihli’de son buldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan ve 15 yıldır çocuk hasreti çeken Hatice Sarı’nın özlemi Salihli ilçesinde bulunan özel bir hastanede son buldu.

Alaşehir ilçesine bağlı Azıtepe Mahallesinde yaşayan 35 yaşındaki Hatice Sarı, çocuk hasretiyle birçok tedavi yöntemine başvursa da gebe kalamadı. Arkadaş tavsiyesi ile Salihli’deki özel bir hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Damla Seyhun Meriçeli’ye başvuran Sarı, uygulanan tedavi yöntemiyle gebe kaldı. 9 aylık gebelik takibi sonucunda Hatice Sarı, sezaryen ile 3 kilo 500 gram ağırlığında kız çocuğu dünyaya getirdi. Hatice-Muslu Sarı çiftçi ise çocuklarına “İpek” ismini verdi.

“Hayalim gerçek oldu”

Bebeğini öpüp koklayıp, bağrına basarak 15 yıllık çocuk hasretine son veren anneliğin tadını çıkaran Hatice Sarı, “Bebeğimi kucağıma alıp sıkı sıkı sarıldım, kokusunu içime çektim. O kadar gerçek, o kadar güzeldi ki. Bu duyguları anlatmak imkansız” dedi.

Anne Sarı konuşmasına şöyle devam etti: “Yıllar önce bebeğimin olmayacağı söylendi, karalar bağladım, ama hep bu hayalle yaşadım. Bu hayalim ise 15 yıl sonra gerçek oldu. Şimdi dünyanın en mutlu anne, babası bizleriz, bu mutluluğu bize yaşatan Doktorumuz Damla Seyhun Meriçeli çok teşekkür ediyorum’’