15. yüzyıldan bugüne Saathane

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Karadeniz Bölgesi’nin ticaret merkezi Saathane Meydanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi yatırımıyla eski ticari canlılığına yeniden kavuşuyor.

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Samsun, Büyükşehir Belediyesi’nin turizm yatırımlarıyla geleceğe yürüyor. Samsun’u tarih ve turizm merkezi haline getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 7 bin 900 metrekarelik alanı kapsayan Saathane Meydanı Projesi’nin yüzde 50’lik kısmındaki 15. yüzyıl eseri Şifa Hamamı, Osmanlı mimarisinin 15. yüzyıla ait tek sivil örneği olan Taşhan ile 1803 yılında hizmete açılan medrese ile caminin restorasyonları tamamlandı. Sultan 2. Abdülhamit Han’ın tahta çıkışının anısına 1887 yılında diktirdiği Saat Kulesi çevresinde çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi, estetik dokuya zarar veren tescilsiz yapıları yıkarak tarihi meydanı genişletiyor.

“Tarihimizle buluşuyoruz”

Yeni kültür ve turistik konseptiyle ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkaracak Saathane Meydanı Rekreasyon Proje çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ikinci etabındaki tescilsiz bina yıkımlarının büyük kısmının tamamlandığını belirterek, “Projeyi de Atatürk Bulvarı’na kadar genişletiyoruz. Genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla peyzaj düzenlemelerine başlayacağız. Saathane Meydanı, tarihimizle buluşma, kültürel mirasımıza sahip çıkma, koruma ve taşınmaz eserlerimizle turizme kazandırılma projesidir. Dolayısıyla projeye büyük önem veriyoruz. Acele etmeden, dokularımıza zarar vermeden titizlikle çalışıyoruz. Proje tamamlandığında Saathane Meydanı, eşsiz konseptiyle gezip görenlerin keyifli zamanlar geçireceği, tarihi dokusuyla büyüleyen bir turizm alanı haline gelecek" dedi.

Proje kapsamında yüksek binaların yerini yatay mimarili yapıların alacağına da değinen Başkan Demir, “Esnaflarımızla uzlaşarak, kimseyi mağdur etmemeye özen göstererek projeyi hayata geçiriyoruz. Yüksek katlı binalar yerine yatay mimarili iki katlı yapıların inşasıyla meydanın görselliğini ve estetiğini artırıyoruz. Büyük Camii’nin önünde kalan dükkân ve iş hanlarının imarını da iki kata indirdik. İmarla ilgili çalışma bitti. Bu sene ihaleye çıkacak. Tarihi meydan çevresinde bulunan ve meydanın dokusuna uygun olmayan bütün binalar iki kata düşürülerek bir bütünlük oluşturulacak. Subaşı Meydanı, Kuyumcular Çarşı, Bankalar Caddesi, akıllı otopark ile de bütünleştirdiğimizle hem bu bölgedeki ticaret canlılık yeniden artacak hem de eski cazibesini kazanarak turizme katkı sağlayacak. İnşallah halkımızla birlikte bu güzellikleri birlikte yaşayacağız“ diye konuştu.



