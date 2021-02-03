YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. 15. yüzyıldan bugüne Saathane

15. yüzyıldan bugüne Saathane

03.02.2021 14:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
15. yüzyıldan bugüne Saathane

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Karadeniz Bölgesi’nin ticaret merkezi Saathane Meydanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi yatırımıyla eski ticari canlılığına yeniden kavuşuyor.Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Samsun, Büyükşehir Belediyesi’nin turizm yatırımlarıyla geleceğe yürüyor.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Karadeniz Bölgesi’nin ticaret merkezi Saathane Meydanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi yatırımıyla eski ticari canlılığına yeniden kavuşuyor.
Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Samsun, Büyükşehir Belediyesi’nin turizm yatırımlarıyla geleceğe yürüyor. Samsun’u tarih ve turizm merkezi haline getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 7 bin 900 metrekarelik alanı kapsayan Saathane Meydanı Projesi’nin yüzde 50’lik kısmındaki 15. yüzyıl eseri Şifa Hamamı, Osmanlı mimarisinin 15. yüzyıla ait tek sivil örneği olan Taşhan ile 1803 yılında hizmete açılan medrese ile caminin restorasyonları tamamlandı. Sultan 2. Abdülhamit Han’ın tahta çıkışının anısına 1887 yılında diktirdiği Saat Kulesi çevresinde çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi, estetik dokuya zarar veren tescilsiz yapıları yıkarak tarihi meydanı genişletiyor.

“Tarihimizle buluşuyoruz”
Yeni kültür ve turistik konseptiyle ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkaracak Saathane Meydanı Rekreasyon Proje çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ikinci etabındaki tescilsiz bina yıkımlarının büyük kısmının tamamlandığını belirterek, “Projeyi de Atatürk Bulvarı’na kadar genişletiyoruz. Genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla peyzaj düzenlemelerine başlayacağız. Saathane Meydanı, tarihimizle buluşma, kültürel mirasımıza sahip çıkma, koruma ve taşınmaz eserlerimizle turizme kazandırılma projesidir. Dolayısıyla projeye büyük önem veriyoruz. Acele etmeden, dokularımıza zarar vermeden titizlikle çalışıyoruz. Proje tamamlandığında Saathane Meydanı, eşsiz konseptiyle gezip görenlerin keyifli zamanlar geçireceği, tarihi dokusuyla büyüleyen bir turizm alanı haline gelecek" dedi.
Proje kapsamında yüksek binaların yerini yatay mimarili yapıların alacağına da değinen Başkan Demir, “Esnaflarımızla uzlaşarak, kimseyi mağdur etmemeye özen göstererek projeyi hayata geçiriyoruz. Yüksek katlı binalar yerine yatay mimarili iki katlı yapıların inşasıyla meydanın görselliğini ve estetiğini artırıyoruz. Büyük Camii’nin önünde kalan dükkân ve iş hanlarının imarını da iki kata indirdik. İmarla ilgili çalışma bitti. Bu sene ihaleye çıkacak. Tarihi meydan çevresinde bulunan ve meydanın dokusuna uygun olmayan bütün binalar iki kata düşürülerek bir bütünlük oluşturulacak. Subaşı Meydanı, Kuyumcular Çarşı, Bankalar Caddesi, akıllı otopark ile de bütünleştirdiğimizle hem bu bölgedeki ticaret canlılık yeniden artacak hem de eski cazibesini kazanarak turizme katkı sağlayacak. İnşallah halkımızla birlikte bu güzellikleri birlikte yaşayacağız“ diye konuştu.

15. yüzyıldan bugüne Saathane

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Samsun Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
06:10
Sabah
07:37
Öğle
12:53
İkindi
15:34
Akşam
18:00
Yatsı
19:22

Samsun Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Bahçelievler Eczanesi
Ilkadim
Soğuksu Eczanesi
Ilkadim
Uzar Eczanesi
Ilkadim
Mengel Eczanesi
Atakum
Umut Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Diğer Haberler

Samsun'da hava sıcaklığı Akdeniz illerini geride bıraktı

Samsun'da hava sıcaklığı Akdeniz illerini geride bıraktı

19 Mayıs’ta tablet ödüllü yarışma

19 Mayıs’ta tablet ödüllü yarışma

Samsun’da TÜFE yüzde 16,61 arttı

Samsun’da TÜFE yüzde 16,61 arttı

Samsun'da baygınlık geçirip tramvay raylarına düşen kadını kurtaran vatman ödüllendirildi

Samsun'da baygınlık geçirip tramvay raylarına düşen kadını kurtaran vatman ödüllendirildi

Başkan Demirtaş: “Sorunları hep birlikte çözeceğiz”

Başkan Demirtaş: “Sorunları hep birlikte çözeceğiz”

Rektör Ünal: "Uygulamalı merkezleri fiziki olarak bir araya toplamak istiyoruz"

Rektör Ünal: "Uygulamalı merkezleri fiziki olarak bir araya toplamak istiyoruz"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.